به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمان دانیالی در نشست خبری که ظهر چهارشنبه با هدف بررسی بحران خشکسالی دریاچه نمک و راهکارهای برون رفت از آن در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست قم برگزار شد، با تأکید بر هم صدا شدن دستگاه‌های اجرایی برای حل این مشکل اظهار کرد: یکی از نقاط ضعف در استان قم چند صدایی بودن و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای احیا دریاچه نمک و جلوگیری از این بحران بود اما اخیرا این یک صدایی و جمع بندی به وجود آمده است.

وی افزود: بر اساس مطالعات اولیه‌ای که انجام شده است کسری حوزه آبریز دریاچه نمک به نسبت دریاچه ارومیه بسیار بیشتر است و این بحران برای همه دستگاه‌ها امروز مسجل شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با تأکید بر پیگیری بحث حق آبه‌ها به منظور احیای دریاچه نمک، تصریح کرد: ۱۵۴ میلیون مترمکعب حق آبه زیست محیطی به دریاچه نمک تخصیص داده شده است مکاتباتی در این زمینه صورت گرفته است وبرای احقاق این حق‌آبه باید پیگیری صورت بگیرد.

دانیالی بر نیاز به مدیریت همه استان‌ها در احیای دریاچه نمک تأکید کرد و افزود: با توجه به قرارگیری استان قم در انتهای حوزه آبریز دریاچه نمک ممکن است با پیگیری‌ها و مدیریت صرف این استان کار چندانی صورت نگیرد اما شروع اولیه خوبی بوده و حساسیت را به درستی ایجاد می‌کند.

به گفته وی، اثرگذاری باد قالب از سوی دریاچه نمک دقیقا بر روی استان قم قرار گرفته و بر روی مراکز جمعیتی استان‌های دیگر قرار نمی‌گیرد و با وجود سه استان اصفهان، سمنان و قم در اطراف دریاچه نمک این دغدغه بیش از همه برای استان قم مطرح شده و وظیفه اصلی در حال حاضر اطلاع رسانی شفاف به مردم و مسئولان است.

وی با تأکید بر اینکه استان قم ۱۰۰ درصد در حوزه آبریز دریاچه نمک قرار گرفته است، بیان کرد: تهران و البرز و مرکزی ۹۰ درصد در این حوزه قرار می‌گیرند و با شبیه سازی‌های انجام شده نشان داده شده است که جهت باد قالب به سمت کلان شهرهای بزرگ مانند البرز و تهران نیز هست و با توجه به وسعت بسیار زیاد این دریاچه اگر این بحران مهار نشوداثرگذاری کلانی بر این استان‌ها خواهد داشت.

پویش مردمی، راهکار برون رفت دریاچه نمک از بحران

مدیرکل حفاظت محیط زیست از موافقت این اداره کل در استفاده از پساب به منظور بیابان زدایی، افزایش فضای سبز و استفاده در صنعت خبر داد و گفت: مشکلات زیست محیطی در جازموریان، بختگان، کارون خیلی پررنگ شده است و پویش مردمی در این رابطه به راه افتاده است و این پویش مردمی در رابطه با دریاچه نمک نیزمی تواند موثرترین راه برای کنترل این بحران باشد.

وی افزود: حق آبه زیست محیطی که باید برای استان قم در نظر گرفته می‌شد به واسطه احداث سد در بالا دست گرفته شده و استان قم به واسطه قرار گیری در انتهای حوزه آبریز از این آب محروم شده است، حداقل حق استان قم این است که از پساب‌ها بتوانند قدری از این کمبود را جبران کند.

وی از تخصیص اعتبار تالابی برای اولین بار به استان قم خبر داد و تأکید کرد: استان قم ۴ برابر میانگین کشوری تالاب دارد اما برای اولین بار این اعتبار به استان قم تخصیص پیدا کرد و علاوه برآن زمین مرکز تحقیقات زیست محیطی نیز به استان قم تخصیص پیدا کرد، پاسگاه محیط بانی احداث شده و دو تن از محیط بانان در آن مستقر شده‌اند ودر راستای تنویر افکار عمومی در فضای مجازی نیز فعال هستند و تلاش می‌کنند که همه این‌ها در نتیجه پیگیری‌ها و مطالبه‌هایی که صورت گرفت حاصل شد.

دانیالی به عدم معرفی صحیح و درست تالاب‌های استان قم اشاره کرد و افزود: مطالعات آلودگی هوای استان قم به صورت مقدماتی و اولیه و با حداقل اعتبار در حال بررسی است و امیدواریم که مطالعه و بحث در مورد آلودگی هوای استان تنها منحصر به فصول آلودگی نبوده و در فصل‌های دیگر کمرنگ نشود.