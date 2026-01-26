آغاز فرآیند شناسایی و ارزیابی متقاضیان اپراتور هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف ساماندهی زیستبوم هوش مصنوعی و در چارچوب تقسیم کار ملی این حوزه، فراخوانی را برای شناسایی و ارزیابی شرکتها و اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت دریافت پروانه اپراتوری هوش مصنوعی منتشر کرد.
با توجه به گسترش و فراگیر شدن فناوری هوش مصنوعی و در پی ابلاغ معاون اول رئیسجمهور درباره تقسیم کار ملی هوش مصنوعی و مأموریتهای محولشده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سازمان در نظر دارد از طریق انتشار فراخوان، نسبت به شناسایی و ارزیابی فعالان واجد شرایط زیستبوم هوش مصنوعی اقدام کند.
بر اساس این فراخوان، شرکتها و اشخاص حقوقی متقاضی دریافت پروانه اپراتوری هوش مصنوعی باید دارای سابقه فعالیت مرتبط و ارائه نمونه پروژههای موفق، شبکه و زیرساختهای فنی، پردازشی و ذخیرهسازی باشند.
برخورداری از زیرساخت پردازشی با توان حداقل ۲۰۰ پتافلاپس با دقت حداقل ۱۶ بیتی، توانایی تأمین نیروی انسانی متخصص، قابلیت سرمایهگذاری و امکان ارائه انواع خدمات هوش مصنوعی در لایههای مختلف، از زیرساخت تا کاربرد، از جمله شرایط اولیه حضور در این فراخوان اعلام شده است.
مهلت و نحوه ارسال مدارک
بر این اساس، متقاضیان میتوانند از زمان اعلام فراخوان و به مدت ۱۰ روز کاری، مدارک و مستندات مورد نیاز را به معاونت خدمات پایه و داراییهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه و به دبیرخانه این سازمان به نشانی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی ۲۲، ساختمان مرکزی تحویل دهند.
همچنین متقاضیان در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر یا رفع ابهام میتوانند با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۱۱۵۹۲۱ تماس بگیرند. متن کامل فراخوان نیز برای علاقهمندان از طریق لینک زیر در دسترس است.
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