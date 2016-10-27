به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بندرامام خمینی(ره) با اشاره به اهمیت بندرامام اظهار کرد: بندرامام یکی از بنادر مهم کشور است و یک سوم از عملیات دریایی ایران در این بندر انجام می گیرد.

وی افزود: شاهد توسعه زیادی در این بندر هستیم. با توجه به وجود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار پس کرانه فعال و توان توسعه تا ۹ هزار هکتار در آینده برای ساخت مخازن و سیلوها در بندرامام، بخش خصوصی حدود ۱۷۷ میلیارد تومان و سازمان بنادر و دریانوردی ۱۴۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام داده است.

آخوندی گفت: ۲۲ میلیون تن حجم غلاتی است که وارد بنادر می شود که ۷۰ درصد آن از طریق بندرامام وارد می شود و به این دلیل بحث سیلوها و مخازن در این بنادر بسیار مهم است.

وی ادامه داد: ۶ مکنده با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن در ساعت برای بندر امام سفارش داده شده تا بتوانیم این بنادر را به مکنده های غلات تجهیز کنیم و سرعت تخلیه از کشتی به سمت سیلوها را افزایش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در این بندر در دست انجام است، اسکله های تخصصی نفت و مایعات است.

آخوندی عنوان کرد: اتصال این بندر به شبکه ریلی کشور با توجه به وجود ظرفیت ها بسیار حائز اهمیت و به این دلیل شبکه ریلی داخل بندر را تجهیز کرده ایم. همچنین خطوط ریلی که از بندر به سمت اهواز و تهران می رود نیز در حال انجام است.

وی یادآور شد: حدود هشت هزار نفر در این بندر مشغول به کار هستند و سهم عمده ای از اشتغال منطقه را به عهده دارند و این منطقه به یک قطب صنعتی در کشور تبدیل شده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: شاهد سرمایه گذاری خوبی در این بندر هستیم، به شکلی که شمش و یا دانه های روغنی را به این بندر وارد می کنند و این بندر به یکی از مراکز نهایی صنعتی، بسته بندی و صادرات تبدیل شده است.

وی بیان کرد: طی دو سال گذشته در حوزه راه آهن در خوزستان حدود ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.