۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

انتشار بخش دوم «سؤالات متداول» سه‌نرخی شدن بنزین

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مجموعه‌ای جامع از«سؤالات متداول» مربوط به جزئیات اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین را به‌منظور پاسخگویی شفاف به ابهام‌های موجود در زمینه اجرای این طرح منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموعه‌ای جامع از «سوالات متداول» مربوط به جزئیات اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین در راستای پاسخگویی شفاف به پرسش‌های مالکان خودرو، ناوگان حمل‌ونقل، دارندگان خودروهای عمومی و شخصی، همچنین شهروندانی که از سهمیه‌های جدید سوخت استفاده می‌کنند، روی پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفته است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این بسته اطلاع‌رسانی، با ارائه توضیحاتی رسمی، به ابهام‌های موجود درباره نحوه تخصیص سهمیه، وضعیت خودروهای دارای چند مالک، خودروهای فاقد پلاک فعال انتظامی، خودروهای فرسوده، وانت‌بارها و نحوه انتقال یا حذف سهمیه‌ها در زمان خرید و فروش خودرو پاسخ داده است.

مجموعه کامل این پرسش‌ها و پاسخ‌ها از امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذر) در سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بخش منوی میزخدمت - سوالات متداول قابل مشاهده است و شهروندان می‌توانند برای اطلاع دقیق‌تر از وضعیت سهمیه سوخت خود به این بخش مراجعه و یا بر روی لینک «مجموعه‌ای جامع از «سوالات متداول» مربوط به جزئیات اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین» کلیک کنند.

فاطمه صفری دهکردی

    • IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام خدمت مدیر محترم خبرگزاری مهر ‌ . خواهش میکنم یک گزارش در خصوص وضعیت کیفیت سمند سورن های تولید دو سال اخیر تهیه فرمایید . به خدا قسم سمند ۵۰۰۰ کارکرد تسمه دینام ترک خورده کنار پمپ بنزین زیر صندلی عقب ورق همه سوندها از دو سانت تا ده سانتیمتر شکاف دارند به گونه ای آی وارد کابین ماشین میشه در حال حاضر جوش گاز کربن دی اکسید میدم منتهی این قدر ورق نازکه که جوش ول میدهد

