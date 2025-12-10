به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموعه‌ای جامع از «سوالات متداول» مربوط به جزئیات اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین در راستای پاسخگویی شفاف به پرسش‌های مالکان خودرو، ناوگان حمل‌ونقل، دارندگان خودروهای عمومی و شخصی، همچنین شهروندانی که از سهمیه‌های جدید سوخت استفاده می‌کنند، روی پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفته است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این بسته اطلاع‌رسانی، با ارائه توضیحاتی رسمی، به ابهام‌های موجود درباره نحوه تخصیص سهمیه، وضعیت خودروهای دارای چند مالک، خودروهای فاقد پلاک فعال انتظامی، خودروهای فرسوده، وانت‌بارها و نحوه انتقال یا حذف سهمیه‌ها در زمان خرید و فروش خودرو پاسخ داده است.

مجموعه کامل این پرسش‌ها و پاسخ‌ها از امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذر) در سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بخش منوی میزخدمت - سوالات متداول قابل مشاهده است و شهروندان می‌توانند برای اطلاع دقیق‌تر از وضعیت سهمیه سوخت خود به این بخش مراجعه و یا بر روی لینک «مجموعه‌ای جامع از «سوالات متداول» مربوط به جزئیات اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین» کلیک کنند.