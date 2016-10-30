۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۳۷

با اجرای مانور پدافندی فیبرنوری؛

قطع ارتباطات غرب تهران شبیه سازی شد

مانور قطع شبکه فیبرنوری و شبیه سازی اتفاقات ناگهانی مرکز شهید کاظمیان در منطقه شهران تهران که موجب قطع ارتباطات غرب تهران شده بود به اجرا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران با هدف افزایش امنیت و پایداری شبکه مخابراتی کشور، مانور پدافند غیرعامل برگزار کرد.

در این راستا روز گذشته، مانور قطع فیبرنوری و شبیه سازی اتفاق مرکز شهید کاظمیان در منطقه شهران از ساعت یک و ۶ دقیقه بامداد، با حضور مدیران ارشد سازمان پدافند غیرعامل کشور به طور واقعی به اجرا درآمد.

در این مانور پس از ۲۱ دقیقه تمامی ارتباطات قطع شده در ساعت یک و ۲۷ دقیقه بامداد برقرار شد.

این در حالی است که در خردادماه امسال به دلیل انفجار لوله گاز در منطقه شهران، سیستم ارتباطی غرب تهران در حوزه تلفن ثابت بالغ بر یک هفته و در حوزه موبایل نزدیک یک روز به طور کامل از کار افتاد.

لزوم استفاده از تمامی ظرفیت های کشور برای گسترش پدافند غیرعامل و نیز مدیریت و مقابله با تهدیدات سایبری و تهدیدات طبیعی از جمله اهداف اجرای مانور پدافندی مخابرات اعلام شد.

مخابرات پیش از این نیز اعلام کرد که بالغ بر ۷۰ مانور پدافند سایبری در بیش از ۳۰ منطقه مخابراتی را در راستای تضمین امنیت و پایداری شبکه مخابراتی کشور در هفته پدافند غیرعامل برگزار می کند.

