به گزارش خبرنگار مهر، فرید فرخنده کیش مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران ظهر امروز ۱۵ آبان و در اولین روز کاری جشنواره مطبوعات از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد و در دیداری صمیمانه به سوالاتی درباره سی و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران پاسخ داد.

وی با اشاره به اینکه تغییرات این دوره از جشنواره مثبت بوده است و گسترش دادن شورای انتخاب با دید استانداردسازی و جهانی شدن صورت گرفته است، گفت: این جشنواره یکی از معتبرترین جشنواره‌های فیلم کوتاه است و ما باید به سمتی حرکت کنیم که برگزاری آن در همه بخش ها با نگاه جهانی باشد. شاید تغییرات کوچکی که رخ داده به نظر نرسد اما از بیرون که این جشنواره را رصد می کنند این تغییرات از نظرها دور نمی ماند.

فرخنده‌کیش ادامه داد: ما سعی کردیم با گسترده‌تر کردن طیف و اعضای هیات انتخاب، حضور نگاه‌ها و سلیقه ها را گسترش دهیم و از اینکه تنها سلیقه سه نفر بر انتخاب ها تاثیرگذار باشد دور شویم.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران در این بازدید از تغییرات در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر تغییرات جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز سخن گفت.

مشروح این گفتگو متعاقبا منتشر می‌شود.