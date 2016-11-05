به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز کاری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات احسان حلمی مدیر شبکه جهانی «هدهد» مهمان خبرگزاری مهر شد و درباره اتفاقات جدید این شبکه گفت: ما در شبکه «هدهد» چشم اندازی برای رسانه های نوین در نظر گرفته ایم که امیدواریم به زودی بتوانیم در این حوزه فعالیت کنیم.

وی درباره فعالیت شبکه «هدهد» در حوزه رسانه های نوین عنوان کرد: رسانه های نوین در دو بخش «رسانه های تعاملی» و «شبکه های تلویزیونی بر بستر اینترنتی» فعالیت دارند.

مدیر شبکه جهانی «هدهد» گفت: «شبکه های تلویزیونی بر بستر اینترنتی» به معنای پخش اینترنتی نیست بلکه به سمت شبکه های تعاملی آی پی تی وی می رود که بیننده خودش دست به انتخاب می زند. در اهمیت این شبکه های تعاملی کافی است بدانیم سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ رسانه های نوین حدود ۷۵ میلیارد دلار درآمد داشته اند.

حلمی در پایان توضیح داد: وقتی بازار به سمت رسانه های نوین رفته است ما هم باید از این بازار استفاده کنیم. قانون ما هم از روز اول در شبکه «هدهد» این بود که یا اول باشیم و یا اصلا نباشیم و اکنون هم با پیش رفتن به سمت رسانه های نوین می خواهیم در جهت اهداف خود حرکت کنیم.

مشروح این گفتگو متعاقبا منتشر می‌شود.