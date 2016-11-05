محجوبی: شهرداری بارها از منزلم برای تبدیل به موزه بازدید کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محجوبی پیشکسوت هنرهای تجسمی در نخستین روز کاری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه خبرگزاری مهر درباره آخرین خبرها از ساخت خانه_موزه خود و رسالت اهالی فرهنگ و هنر صبحت کرد.

محجوبی درباره آخرین وضعیت تبدیل خانه اش به موزه گفت: بازدیدهای زیادی تاکنون از طرف شهرداری از منزل بنده صورت گرفته است. در همه جای دنیا شهرداری ها متولی تبدیل خانه اهالی فرهنگ و هنر و علم و اندیشه به موزه هستند و در نهایت این موزه ها برای جوانان نسل های بعد به یادگار می ماند.

این هنرمند نقاش ادامه داد: امیدوارم هر چه زودتر شهرداری اقدامی موثر برای این موضوع انجام دهد. این را تنها برای خودم نمی گویم برای همه اهل فرهنگ و هنر می خواهم.

حسین محجوبی همچنین با بیان اینکه رسانه های هنری جریان سازان مهمی در عرصه فرهنگ و هنر هستند بر نقش آفرینی بیشتر آنها تاکید کرد.

مشروح این گفتگو متعاقبا منتشر می‌شود.