به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد مازنی رییس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نخستین روز کاری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه خبرگزاری مهر نظر کمیسیون فرهنگی مجلس درباره ارسال آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به برلین و رم را بیان کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نظر کمیسیون فرهنگی مجلس درباره سفر گنجینه موزه هنرهای معاصر که از ارزشمندترین داشته های هنرهای تجسمی در جهان محسوب می شود، گفت: ما از دکتر مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد دعوت کردیم به کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس بیایند تا این موضوع بیشتر بررسی شد.

این عضو مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اول از همه درباره این رویداد باید بگوییم هیچ قراردادی وجود ندارد و در حد تفاهمنامه میان دو کشور شکل گرفته است و یادمان باشد قرارداد با تفاهمنامه فرق دارد.

وی با اشاره به دلایل درخواست برای حضور معاون هنری ارشاد در مجلس بیان کرد: دوستان به مجلس آمدند و دغدغه های ما را شنیدند و دغدغه های هنرمندان را به آنها منتقل کردیم. آنها تاکید کردند این کار به نفع جمهوری اسلامی ایران است و ما هم خوشحالیم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اقتصاد هنر و دیپلماسی فرهنگی توجه دارد و از این بابت از دوستان تشکر کردیم. در کنار تشکر تاکید کردیم که این کار دو مصوبه لازم دارد. در واقع باید همه مراحل قانونی این کار رعایت شود از جمله مصوبه هیات وزیران و دوم اینکه تضمین کنند آثار سالم می رود و سالم بر می گردد.

حجت‌الاسلام مازنی تاکید کرد: این موضوعات در مجلس مصوبه شد و مجلس بر این موضوع نظارت می کند. البته اینطور نیست که دوستان بخواهند کار غیر قانونی انجام دهند بلکه همه چیز در چهار چوب قانونی صورت می گیرد. مجلس هم به قانون اشراف دارد و بر این کار نظارت ویژه خواهد داشت.

رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه برخی هنرمندان پیش از این مطرح کرده بودند بهتر است صفر تا صد این رویداد در یک دولت رخ بدهد و این سفر به بعد از انتخابات موکول شود نیز گفت: مجلس شورای اسلامی نمی تواند به دولتی که مستقر است بگوید کاری که فکر می کند درست است بگذارد کنار تا دولت بعد انجام دهد. ما تنها می توانیم بگوییم در چهارچوب قانون عمل کنید و مجلس هم بر کار نظارت داشته باشد. این اصل را دوستان پذیرفتند و طبیعی هم هست چون راه دیگری در این میان نیست.