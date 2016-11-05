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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۳۶

هنر مهر در نمایشگاه مطبوعات-۳

طهمورث: مشابه «هیچ در هیچ» را قبلا در تئاتر نداشته ایم

طهمورث: مشابه «هیچ در هیچ» را قبلا در تئاتر نداشته ایم

سیاوش طهمورث در حالی در دومین روز نمایشگاه مطبوعات در غرفه خبرگزاری مهر حاضر شد که از امروز اجرای نمایش «هیچ در هیچ» به کارگردانی او آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طهمورث در اولین روز کاری نمایشگاه مطبوعات مهمان خبرگزاری مهر شد و درباره نمایشی که از امروز به مدت یک هفته به صحنه می برد و همچنین کم کاری این روزهایش در تئاتر و سینما و تلویزیون سخن گفت.

این بازیگر و کارگردان درباره اجرای نمایش «هیچ در هیچ» به خبرنگار مهر گفت: این نمایش در دنیا بی سابقه است چون مطلقا بر اساس بداهه شکل می گیرد. تنها پیش از اجرا به بازیگران یک کلمه گفته می شود که بر اساس تفکر درباره آن کلمه و ناخودآگاه بازیگران حرکتی از نوع اجرای تئاتر را شکل می دهد.

او درباره کم کاری این روزهایش نیز بیان کرد: ما یک آشفتگی افکار و کج روی را در عرصه سینما و تلویزیون و کمی هم تئاتر شاهد هستیم که هر چه زودتر باید جلوی آن گرفته شود.

«هیچ در هیچ» هم عنوان تازه ترین اثر نمایشی تالار قشقایی به طراحی و کارگردانی سیاوش طهمورث است که از روز شنبه ۱۵ تا روز جمعه ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ با قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان به صحنه می رود. در این اثر نمایشی اصغر همت، عزت‌الله مهرآوران، محمد حاتمی، شهره سلطانی، مینا عبدی و سیاوش طهمورث به عنوان بازیگر حضور دارند.

مشروح این گفتگو متعاقبا منتشر می‌شود.

کد مطلب 3816054

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