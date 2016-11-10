تاکنون ۱.۵ میلیون ویزا برای زائران ایرانی اربعین صادر شده است

راجح صابر عبود الموسوی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: آرزو می کنم که همه بتوانند اینجا حضور داشته باشند و سطح هماهنگی و روانسازی عبور زائران را از نزدیک مشاهده کنند.

وی افزود: به عنوان سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته نیز از این منطقه مرزی بازدید داشتیم ولی امسال خیلی پیشرفت کرده و امکانات بیشتری برای زائران دارد. همچنین درهای زیادی برای عبور زائران نیز دیده شده است.

سفیر عراق در ایران با تأکید بر اینکه سطح هماهنگی بین کشورهای عراق و ایران از همه مهمتر است، تصریح کرد: به همراه کریمی مسئول کنسولگری در وزارت خارجه، آقابابایی دبیرکل ستاد اربعین حسینی و طباطبایی نماینده وزارت خارجه در خوزستان از مرزهای خوزستان بازدید کردیم.

الموسوی ادامه داد: اکنون در نقطه صفر مرزی قرار داریم و زائران از اطراف ما رد می شوند. تردد زائران به سهولت انجام و اصلا ازدحامی هم مشاهده نمی شود.

وی بیان کرد: برادران عراقی در ۱۶ مرکز کنسولگری موقتی که در نقاط مختلف ایران افتتاح کردیم به صورت شبانه روزی در حال فعالیت هستند تا بتوانند جوابگوی درخواست های صدور روادید باشند.

سفیر عراق در ایران خبر داد: تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار ویزا صادر شده و انتظار می رود که تا روز اربعین به سه میلیون ویزا برسد. این میزان صدور ویزا برای اولین بار است که بین دو کشور رخ می دهد.

الموسوی در پاسخ به این سئوال که آیا زائران می توانند بدون ویزا به کشور عراق سفر کنند، گفت: ۱۰۰ درصد این موضوع یک امر طبیعی بین دو کشور است که حتما زائران باید با ویزا به کشور عراق سفر کنند و هیچ کسی حق ندارد به صورت غیررسمی و بدون ویزا به عراق سفر کند.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدوارم که تمامی ایرانیان حتما به صورت رسمی وارد کشور عراق شوند و برای هر دو طرف بهتر است تا به صورت منظم نیز وارد کشور عراق شوند.

سفیر عراق در ایران توصیه کرد: زائران حسینی به شایعات توجهی نداشته باشند چون اصلا امکان سفر بدون ویزا وجود ندارد. همچنین تقاضا دارم که حواس خود را جمع کنند تا گول آن افرادی را نخورند که از عشق آنها به امام حسین (ع) سوءاستفاده و ویزای جعلی صادر می کنند.

الموسوی عنوان کرد: انشاالله پایان هفته آینده شاهد پیروزی و موفقیت در این زیارت اربعین باشیم و با همدیگر این موفقیت را جشن بگیریم.

وی تأکید کرد: همه نیروها و مردم عراق خانه های خود را باز کردند و با آغوش باز از زائران حسینی استقبال می کنند.