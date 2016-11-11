به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، رابرت دنیرو با اعلام ناامیدیاش از انتخاب نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شوخی گفت شاید هم راهی ایتالیا شود، اما به موقعیت جدید ترامپ احترام میگذارد.
رابرت دنیرو که پیش از انتخابات گفته بود می خواهد بزند توی صورت ترامپ حالا میگوید: فقط میخواهم ببینم او چه کار میخواهد بکند.
دنیرو چهارشنبه شب در برنامه تلویزیونی جیمی کیمل شرکت کرد تا از احساسش درباره انتخاب ریاست جمهوری ترامپ بگوید.
او در پاسخ به جیمی کیمل که پرسید: آیا هنوز میخواهی به صورت ترامپ مشت بزنی؟ ممکن است برای این کار دستگیر شوی... گفت: دیگر نمیتوانم این کار را بکنم چون او حالا رییس جمهور است و من باید به جایگاه او احترام بگذارم. فقط میخواهم ببینم او چه کار میخواهد بکند و چطور میخواهد این کارها را انجام بدهد و در ضمن میبینم که در بسیاری از شهرها مردم زیادی از انتخاب او ناراحت هستند و اعتراض میکنند.
جیمی کیمل گفت: پاسخ اوباما نیز نشان دهنده همین است که در عینحال که از ترامپ حمایت میکند اما میگوید ما مخالفان او هنوز با هم هستیم. دنیرو در پاسخ گفت: شاید اوباما هم می خواهد ببیند او چه کار میکند.
او به شوخی گفت: یک بار هم دیدید شهروندی ایتالیا را گرفتم و رفتم آنجا.
این بازیگر محبوب ماه اکتبر در مسیر تهیه یک ویدیو از چهرههای مشهور برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات از فرصت استفاده و شدیدترین اعتراضها را به ترامپ کرده بود و از ترامپ به عنوان دیوانه، یک فاجعه نژادی و احمق یاد کرده بود. او پس از آن با جان وویت پدر آنجلینا جولی که از حامیان قدیمی جمهوریخواهان است نیز درگیری لفظی پیدا کرد و همه آنهایی را که از ترامپ حمایت میکنند نادان خواند.
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