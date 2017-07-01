رابرت دنیرو ترامپ را نژادپرست خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایریش تایمز، رابرت دنیرو در یک سخنرانی در موسسه بینالمللی فعالیتهای بشردوستانه دانشگاه فوردام نیویورک بار دیگر دونالد ترامپ را زیر رگبار انتقاد گرفت و او را قلدری جاهل خطاب کرد.
وی تاکید کرد از وقتی ترامپ و دارودستهاش کاخ سفید را اشغال کردهاند، آمریکا وارد یک چرخه رو به انحطاط شده است. وی تلاشهای ترامپ برای حذف میلیونها دلار برای طرح سلامت اوباما را عاملی برای ایجاد پناهندگانی در داخل کشور خواند.
رابرت دنیرو گفت از زمان روی کار آمدن ترامپ از آمریکا عصبانی است و کارهای دانشجویان فارغالتحصیل این موسسه را که برای حمایت از اقدامات بشردوستانه در سراسر جهان تلاش میکنند مغایر با سیاستهای دولت فعلی خواند.
این بازیگر سرشناس با تاکید بر این که از فقدان ارزشهای بشردوستانه در سراسر جهان ناراحت است، گفت باور دارد جهان یکی از پردردسرترین دوران حیات خودش را طی میکند و ترامپ نیز جهان را به جایی بسیار بدتر از همیشه بدل کردهاست.
دنیرو تاکنون بارها ترامپ را به باد انتقاد گرفته و به تازگی در مراسم بزرگداشتی برای آلک بالدوین نیز گفت فکر میکنم وقتی ترامپ جایی وارد میشود به جای این که بگوییم «درود بر رییس» باید بگوییم: «درود بر پدرخوانده»
او سال پیش و قبل از انتخاب شدن ترامپ گفته بود دوست دارد با مشت به صورت او بزند.
دنیرو ۷۴ ساله دوست دکتر کوین کاهیل یکی از بنیانگذاران این انستیتو است که فیزیکدانی از منهتن و از فعالان حقوق بشر است.
دنیرو به شوخی خطاب به کاهیل که در جامعه ایرلندیهای آمریکا بسیار محبوب است گفت او موفق شده تا ۲۵ درصد از نژاد دنیرو را که به خاطر مادربزرگش هلن اورایلی ایرلندی است، بیرون بیاورد.
وی یک شوخی دیگر هم با کاهیل کرد و گفت فکر میکند دوستی آنها بیش از ۳۰ سال سابقه دارد چون یک بار کاهیل سالها پیش از آشناییشان، آل پاچینو را با او اشتباه گرفته بود.
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