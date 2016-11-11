۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

با هدف بررسی مشکلات مناطق محروم صورت گرفت؛

بازدید فرماندار و نماینده کرمانشاه از بخش سر فیروز آباد

کرمانشاه- فرماندار و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با هدف بررسی مشکلات مناطق محروم از بخش سر فیروزآباد بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری کرمانشاه، فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه و احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی مناطق محروم سر فیروزآباد را مورد بازدید قرار دادند.

مدیران راه و شهرسازی، آب و فاضلاب، گاز و همچنین کاظمی نژاد بخشدار سر فیروزآباد نیز در این بازدید همراه فرماندار شهرستان و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بودند.

پل‌های عبور و مرور، وضعیت آبرسانی، رسیدگی به لوله‌های آبرسانی، بررسی ظرفیت‌های گاز کشی از مهمترین موارد مورد بازدید بودند.

همچنین وضعیت راه روستایی و هموارسازی برخی از این روستاها نیز از جمله مواردی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

روستاهای، میدان، دیون، سرزل از جمله روستاهایی بودند که مورد بازدید قرار گرفتند و مشکلات مردم این مناطق از سوی فرماندار و احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت.

رنجبر فرماندار کرمانشاه و صفری نماینده مردم کرمانشاه دستورات لازم را برای پیگیری انتظارات و مشکلات موجود در منطقه صادر نمودند.

