بازدید فرماندار و نماینده کرمانشاه از بخش سر فیروز آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری کرمانشاه، فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه و احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی مناطق محروم سر فیروزآباد را مورد بازدید قرار دادند.

مدیران راه و شهرسازی، آب و فاضلاب، گاز و همچنین کاظمی نژاد بخشدار سر فیروزآباد نیز در این بازدید همراه فرماندار شهرستان و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بودند.

پل‌های عبور و مرور، وضعیت آبرسانی، رسیدگی به لوله‌های آبرسانی، بررسی ظرفیت‌های گاز کشی از مهمترین موارد مورد بازدید بودند.

همچنین وضعیت راه روستایی و هموارسازی برخی از این روستاها نیز از جمله مواردی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

روستاهای، میدان، دیون، سرزل از جمله روستاهایی بودند که مورد بازدید قرار گرفتند و مشکلات مردم این مناطق از سوی فرماندار و احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت.

رنجبر فرماندار کرمانشاه و صفری نماینده مردم کرمانشاه دستورات لازم را برای پیگیری انتظارات و مشکلات موجود در منطقه صادر نمودند.