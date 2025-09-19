فضل‌الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر پس از بازدید از طرح‌های عمرانی و زیرساختی منطقه میان‌دربند کرمانشاه، با اشاره به آغاز عملیات اجرایی آسفالت محور اصلی این منطقه اظهار داشت: عملیات آسفالت در حال انجام است و در این زمینه لازم می‌دانم از زحمات مجموعه راهداری استان قدردانی کنم. تلاش ما بر این است که با همکاری اداره کل راهداری بتوانیم در زمینه آسفالت راه‌های روستایی بیشترین کمک و پیگیری را به عمل آوریم تا مردم منطقه از این خدمات بهره‌مند شوند.

رنجبر به طرح دغدغه‌ها و مطالبات مردم منطقه پرداخت و افزود: نمایندگان روستاها به صورت صمیمی مشکلات خود را در حوزه‌های مختلف بیان کردند. این مشکلات شامل کمبود آب شرب، نیاز به تأمین آب کشاورزی، وضعیت نامطلوب راه‌های روستایی، لزوم اجرای طرح‌های هادی، و همچنین کمبود کود و سم و نهاده‌های کشاورزی بود.

وی ادامه داد: مردم این منطقه خواسته‌های به‌حقی دارند و بنده وظیفه دارم در جایگاه نماینده مجلس پیگیر تحقق این خواسته‌ها باشم. یکی از مطالبات جدی مردم میان‌دربند، اجرای زیرگذرهایی است که بتواند تردد اهالی و کشاورزان را تسهیل کند. این موضوع یک مطالبه ضروری است و ما موظفیم در مسیر تحقق آن از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در خصوص این مسائل با جدیت پیگیری‌های لازم را از طریق وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط انجام خواهم داد تا ان‌شاءالله بخش قابل توجهی از مشکلات مردم این روستاها رفع شود.

رنجبر در پایان با تأکید بر اینکه مردم روستاهای میان‌دربند همواره پای انقلاب و ارزش‌های آن ایستاده‌اند، تصریح کرد: خدمت‌رسانی به این مردم عزیز وظیفه‌ای است که مسئولان باید آن را با تمام توان دنبال کنند و بنده نیز خود را موظف به پیگیری مطالبات به‌حق آنان می‌دانم.