دولت برای اشتغال بهبودیافتگان از اعتیاد اهتمام جدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حامدی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه مواد مخدر بهشهر افزود: اعتیاد پدیده شومی در جامعه ما است از بسیاری از آسیب های مختلف اجتماعی همچون طلاق، خودکشی، سرقت، فروپاشی خانواده ها، ضرر و زیان از پیامدهای اعتیاد است.



وی با اعلام اینکه همکاری و تعامل اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر لازمه موفقیت در راستای کاهش مصرف و مبارزه با مواد مخدر است، یادآور شد: باید مصوبات جلسات مختلف با برنامه ریزی و حساسیت خاص دنبال شود.



معاون فرماندار بهشهر ادامه داد: در ریز مسائل مربوط به مواد مخدر با مشکل مواجه هستیم و باید همه مسئولان ذی ربط با دغدغه خاص در این راستا وارد شده و برای رفع این مشکل همکاری همه جانبه انجام شود.



حامدی گفت:‌ پیشگیری از اعتیاد از اولویت های مهم و اساسی ما برای کاهش امار مبتلایان به اعتیاد است که همه مسئولان باید به وظایف خود در این راستا بدرستی عمل کنند.



رییس اداره تبلیغات اسلامی بهشهر هم در سخنانی اظهار کرد: با شناسایی محله های آسیب خیز در شهرستان بهشهر برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی با حضور کارشناسان مربوطه در سطح مساجد برگزار می شود.



حجت الاسلام سید محمد بابایی گفت: علاوه بر برگزاری کارگاههای آموزشی در مساجد، کلاس های پیشگیری و مقابله با اعتیاد با حضور روحانیون و هیات مذهبی نیز برگزار می شود تا این افراد تاثیرگذار در مساجد و هیات مذهبی، روشنگری کنند.



وی افزود: اجرای برنامه هایی از قبیل برگزاری نمایشگاه هایی از معضلات مواد مخدر با هماهنگی هیات امناء مساجد برای آگاه سازی و پیشگیری از اعتیاد می تواند موثر باشد که در طول سال اجرایی می شود.