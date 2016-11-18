اسدالله امرایی مولف و مترجم در پاسخ به سوالی درباره میزان توازن میان تالیف و ترجمه در ایران به خبرنگار مهر گفت: لزوم و حجم حضور یک کالا در بازار را خود بازار است که تعیین می‌کند. وقتی ترجمه در بازار فروش دارد یعنی نیاز به آن هم هست. ما بسیاری از آثار خارجی را هم ترجمه نمی‌کنیم یعنی فرهنگ ما اجازه این کار را نمی‌دهد اما این یک واقعیت است که در دنیا تولید ادبی زیاد است و وقتی تولید بالاست ترجمه هم بالا می‌رود.

امرایی تاکید کرد: به باور من میزان بالای ترجمه در برابر تالیف موضوعی قابل نقد و نگران‌کننده نیست. باید پذیرفت که تولید ادبی به زبان‌های غیر فارسی بسیار زیاد است و آنچه که ما در حال انتشارش هستیم در حد گلچینی از این آثار است. ما ادبیات سوپرمارکتی آنها را یا ادبیات وحشت آنها را ترجمه نمی‌کنیم و حتی اگر امکان ترجمه‌اش هم بود مترجمان ما به سراغش نمی‌رفتند.

وی ادامه داد: مترجم و کتاب‌خوان در ایران قشری خاص هستند و با رویکرد فرهنگی سراغ مطالعه می‌روند و به همین خاطر برگزیدگان را برای ترجمه انتخاب می‌کنند. در این وضعیت به نظر من حجم ترجمه‌هایی که در حال ارائه به بازار است نگران کننده نیست

امرایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره از رونق افتادن تالیف به دلیل افزایش حجم ترجمه نیز گفت: بسته به اینکه چه تالیفی و چه ترجمه‌ای داشته باشیم مخاطب مخیر به انتخاب خواهد بود. ما در ایران آثار تالیفی بسیار پرفروش نیز داریم و اینطور نیست که ترجمه بازار تالیف را کساد کرده باشد. کتاب «بانگ نی» آقای ابتهاج ۱۳ هزار نسخه شمارگان دارد و ۴۵ هزار تومان قیمت و فروش خوبی هم داشته است. این و نمونه‌های دیگر یعنی بازار طلبیده است و مخاطب می‌خواهد. البته قبول دارم که این شرایط استثنا است اما معنایش این است که وقتی اثر تالیفی خوب وجود داشته باشد مخاطب آن را می‌خرد.