به گزارش خبرگزاری مهر، «چشمه سار هدایت» ویژه برنامه شبکه قرآن و سیما در روز اربعین است که به مدت ۱۵۰ دقیقه و از ساعت ۹ صبح به صورت زنده و مستقیم روی آنتن خواهد رفت.

«طلیعه» عنوان دیگر برنامه زنده شبکه قرآن و معارف سیما در اربعین است که با حضور حجت الاسلام قاضی عسگر و اجرای رحمان نظام اسلامی در روزهای شنبه و یکشنبه در ساعت ۲۰ پخش خواهد شد.

همچنین این برنامه در روز شنبه ۲۹ آبان ماه و در نوبت صبح در ساعت ۱۰:۳۰ به صورت زنده پخش می شود.

«فرات تشنه» نیز از جمله برنامه های این شبکه در ایام اربعین است که با اجرای سید محمد طباطبایی و حضور کارشناسانی از جمله رجبی دوانی، حجت الاسلام معین شیرازی و هاشمیان کاویانی در روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۱۹ پخش و در ساعت ۱۶ روز بعد بازپخش خواهد شد.

مستندهای «یا ثارالله» و «میراث مرثیه» در شب و روز اربعین و از ساعت ۲۲ روی آنتن می رود.

«طریقت»، «مستند پیاده روی اربعین»، «سخنرانی های ویژه اربعین» و پخش مرثیه سرایی مادحین اهل بیت (ع) از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این ایام است.

ارتباط های زنده و مستقیم با کربلای معلی و پخش عزاداری زائران در برنامه «چشمه سار هدایت» انجام خواهد شد.