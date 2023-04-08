به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، گلچینی از «بچه زرنگ ۱» از شنبه ۱۹ فروردین ساعت ۲۱:۱۰ پخش خواهد شد. بازپخش این مجموعه نیز روز بعد ساعات ۹:۱۵ صبح و ۱۶:۲۰ است. پخش «بچه زرنگ ۲» با پرداختن به زندگی ۱۰ شهید مدافع حرم لشگر فاطمیون و مشهد نیز از جمعه ۲۵ فروردین ساعت ۲۱:۱۰ آغاز خواهد شد.

فصل دوم «علامت» با شعار «کوفه؛ سر خط!» با حضور حجت‌الاسلام محسن قنبریان به بررسی وقایع زمان حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) می‌پردازد. این برنامه از شنبه ۱۹ فروردین تا پایان لیالی قدر هر شب ساعت ۲۲ پخش خواهد شد و بازپخش آن روز بعد ساعات ۱:۲۰ بامداد و ۱۴:۱۰ خواهد بود.

برنامه «دست کی بالا» نیز با آیتم‌هایی همچون بخش نمایشی با حال و هوای شب‌های قدر و حضور حجت‌الاسلام محمد محمدی و… در این ایام مهمان کودکان و نونهالان خواهد بود. این برنامه در چهار قسمت از یکشنبه ۲۰ فروردین هرروز ساعت ۱۵:۱۰ پخش شده و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۰:۱۰ صبح خواهد بود.

برنامه «از مامان بگو» به مناسبت شب‌های قدر، در سه شب ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان میزبان مهمانانی ویژه همچون هانی چیت‌چیان (مؤسس مدرسه قرآنی)، خانواده حجت‌الاسلام مسعود دیانی (مجری شبکه چهار، شاعر، منتقد، پژوهشگر حوزه اندیشه و…) و مادر شهید آرمان الله‌وردی (طلبه بسیجی شهید) خواهد بود. این برنامه با اجرای زهرا شوقی هرشب ساعت ۱۹:۱۰ پخش شده و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۳ خواهد بود.

«پخش مراسم لیالی قدر» نیز مصادف با شب‌های قدر و قرائت دعای جوشن کبیر و سخنرانی حجج اسلام از حرم حضرت معصومه (س) طبق روال هرسال ساعت ۲۳ به مدت ۳ ساعت خواهد بود. این برنامه ۲۰، ۲۲ و ۲۴ فروردین روانه آنتن این شبکه می‌شود.

برنامه «صبح روز بعد» با حال و هوای شب‌های قدر و دکلمه‌خوانی صابر خراسانی و اجرای فرزاد جمشیدی ساعت ۲:۴۰ بامداد روانه آنتن می‌شود.

همچنین به مناسبت شب‌های قدر، کنداکتور پخش و بازپخش برنامه‌ها با تغییراتی همراه خواهد بود:

پخش برنامه «چند روایت معتبر» هر روز ساعت ۱۷:۱۰ و بازپخش روز بعد ساعت ۷:۳۰ صبح

«سخنرانی حجت‌الاسلام احمد مروی» هر روز ساعت ۶:۴۵ صبح

«سخنرانی حجت‌الاسلام انصاریان» هرروز ساعت ۱۲:۲۵

پخش «مسابقه دو به دو» فقط شنبه ۱۹ و جمعه ۲۵ فروردین ساعت ۲۳

مناجات‌خوانی حاج محمود کریمی در شب‌های شنبه ۱۹، دوشنبه ۲۱ و چهارشنبه ۲۳ فروردین ساعت ۰۰:۳۰ بامداد و جمعه ۲۵ فروردین ساعت ۲۴ روی آنتن می رود.