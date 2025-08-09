پخش مستندهایی از مراسم اربعین حسینی در شبکه قرآن سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) و آغاز آئین پیادهروی اربعین، شبکه قرآن و معارف سیما با پخش مستندهای مناسبتی و مذهبی میهمان خانه بینندگان خواهد بود.
مستند «مظلومان عشق» روایت حضور جمعی از اندیشمندان و هنرمندان غرب از جمله سیاهپوستان آمریکا در راهپیمایی اربعین است که امروز شنبه ۱۸ مرداد ساعت ۲۰ و تکرار آن روز بعد ساعت ۹ صبح پخش میشود.
فردا یکشنبه ۱۹ مرداد مستند «یاسر» ساعت ۱۷ از این شبکه تلویزیونی پخش خواهد شد که روایتی از یک نوجوان عراقی مشغول خدمت به زائران کربلاست، ضمن آنکه ساعت ۲۰ فردا نیز مستند «معبر» به روی آنتن این شبکه خواهد رفت که حضور رزمندگان دوران دفاع مقدس را در مراسم پیادهروی اربعین حسینی به تصویر میکشد.
دوشنبه ۲۰ مرداد بینندگان شبکه قرآن سیما، میتوانند مستند «پیشکش ایرانی» را در ساعت ۹:۳۰ صبح و مستند «ما داریم میآییم» را رأس ساعت ۲۰ از این شبکه تلویزیونی شاهد باشند.
مستند «پیشکش ایرانی» روایتگر یک رویداد خاص از راهپیمایی اربعین است که به تجلیل از موکبداران عراقی میپردازد. این مستند، ضمن به تصویر کشیدن پیوندهای عمیق فرهنگی بین ایران و عراق، اجرای قطعه موسیقایی «خیرالاحباب» از سوی گروه تواشیح الغدیر قم را در موکبهای عراقی به نمایش میگذارد.
این اجرا به عنوان قدردانی از میزبانی مردم عراق در مسیر زیارت اربعین تهیه شده است و شکوه این راهپیمایی را در قالبی هنری و معنوی به تصویر میکشد.
سهشنبه ۲۱ مرداد مستند «زندگی در سرزمین اربعین» که روایت تلاش جمعی از طلاب و مبلغین حوزه علمیه خراسان برای جمعآوری زبالههای ریخته شده در مسیر پیادهروی اربعین، ساعت ۱۷ و مستند «خیمههای بهشتی» روایتی از اعزام کاروان زیارتی و موکب امام حسن مجتبی (ع) از بوشهر به سمت کربلا، ساعت ۲۰ از این شبکه تلویزیونی پخش خواهد شد.
چهارشنبه ۲۲ مرداد مستند «احیاگر» روایتی از سلوک معنوی آیتالله العظمی سیدمحمود شاهرودی در پیادهروی اربعین در ساعت ۲۰:۰۵ روانه آنتن شبکه قرآن و معارف سیما میشود و پنجشنبه ۲۳ مرداد؛ مستند «قصههای کربلا» با معرفی چند خانواده و کمکهایشان به زائران حسینی (ع) در ساعت ۸:۳۰ و مستند «به عشق حضرت» با نگاهی به اعزام گروهی از خادمین اربعین از شهر نهبندان به کاظمین و کمک آنها به زائران در ساعت ۱۵:۳۰ روانه آنتن شبکه قرآن و معارف سیما میشود.
همچنین مستند «خانههای نورانی؛ خانه میرزا ابوالقاسم عطار» با نگاهی به روضههای خانگی با قدمت و سابقه طولانی که از سوی پیرغلامان اداره میشوند، ساعت ۱۷:۱۵ و مستند «پرچمهای افراشته» در ساعت ۲۱:۳۰ پنجشنبه مصادف با اوقات عصرگاهی و شبانگاهی اربعین پخش میشود.
مستند «پرچمهای برافراشته» از آرشیو مجموعه مستندهای مستقل که طی سالهای گذشته از سوی ۳۳ کارگردان از ۳۳ استان کشور درباره پیادهروی اربعین ساخته شدهاند، قصه و تعبیر جدیدی را از تاریخ و فلسفه اربعین ارائه میدهد.
جمعه ۲۴ مرداد، بینندگان شبکه قرآن و معارف سیما شاهد پخش مستند «موکب بینالملل» در ساعت ۹:۳۰ صبح، مستند «خدامالحسین» در ساعت ۲۰:۳۰ و مستند «روایت قدر آب» در ساعت ۲۱:۱۵ هستند و همچنین پخش مجموعه مستند «همسفر من» داستان سفر تعدادی از دختران نوجوان به پیادهروی اربعین حسینی در ساعت ۱۶:۴۰ از دیگر تدارکات شبکه قرآن ومعارف سیما به این مناسبت است.
