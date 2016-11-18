به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز در واکنش به تمدید یک ساله تحریم ها علیه کشورش در نشست سران آمریکا و اروپا اعلام کرد که مسکو تصمیمی برای طرح این مسأله در نشست آتیِ سازمان همکاری‌ های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (APEC) ندارد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این باره گفت: ما مکرراً گفته ایم که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور تأکید کرده است که ما هرگز گفتگوهای مربوط به تحریم ها را آغاز نکرده ایم.

وی در ادامه تصریح کرد: روسیه هیچ برنامه ای برای طرح این موضوع با هیچ کسی ندارد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تأکید کرد: این موضوع ما را از گفتگو و ادامه آن با غرب درباره موضوعاتی که در راستای منافع روسیه است، بازنمی دارد.