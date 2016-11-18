  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۴۴

دیمیتری پسکوف:

تحریمهای ضد روسی مانع از گفتگوی ما با غرب نمی‌شود

تحریمهای ضد روسی مانع از گفتگوی ما با غرب نمی‌شود

سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به توافق سران اروپا با اوباما درباره تحریم‌ های ضدروسی گفت: این موضوع ما را از گفتگو و ادامه آن با غرب بازنمی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز در واکنش به تمدید یک ساله تحریم ها علیه کشورش در نشست سران آمریکا و اروپا اعلام کرد که مسکو تصمیمی برای طرح این مسأله در نشست آتیِ سازمان همکاری‌ های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (APEC) ندارد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این باره گفت: ما مکرراً گفته ایم که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور تأکید کرده است که ما هرگز گفتگوهای مربوط به تحریم ها را آغاز نکرده ایم.

وی در ادامه تصریح کرد: روسیه هیچ برنامه ای برای طرح این موضوع با هیچ کسی ندارد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تأکید کرد: این موضوع ما را از گفتگو و ادامه آن با غرب درباره موضوعاتی که در راستای منافع روسیه است، بازنمی دارد.

کد مطلب 3828024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها