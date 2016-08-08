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۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۴۷

رئیس جمهوری اکوادور خبر داد:

روسیه، بزرگترین بازار غیر نفتی اکوادور

روسیه، بزرگترین بازار غیر نفتی اکوادور

رئیس جمهوری اکوادور ضمن یاد کردن از روسیه به عنوان بزرگترین بازار غیر نفتی کشورش، خواستار افزایش همکاری های دوجانبه با مسکو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهوری اکوادور از تبدیل روسیه به یکی از بزرگترین بازارهای غیرنفتی این کشور خبر داد.

«رافائل کورِآ» در مصاحبه اختصاصی خود با اسپوتنیک گفت: علیرغم نبود سرمایه گذاری های زیاد، روابط تجاری اکوادور و روسیه رو به افزایش است.

رئیس جمهوری اکوادور افزود: بازار روسیه به یکی از بزرگترین بازارهای غیر نفتی برای این کشور (اکوادور)، به خصوص برای موز و گُل تبدیل شده است.

وی افزود: ما توازن تجاری خوبی با روسیه داریم. ما بسیاری از مواد کشاورزی خام و برخی دیگر از کالاها را از روسیه وارد می کنیم.

«رافائل کورِآ» همچنین خواستار توسعه توافق های دوجانبه در جهت سرمایه گذاری در پروژه های مختلف میان اکوادور و روسیه شد.

وی همچنین ضمن محکوم کردن تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه گفت که کشورش هیچگاه از این تحریم ها حمایت نخواهد کرد.

کد مطلب 3735819

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