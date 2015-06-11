زیان یک میلیارد یورویی ایتالیا از تحریم روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری راشاتودی، ولادیمیر پوتین پس از دیدار با متیو رنزی نخست وزیر ایتالیا به خبرنگاران گفت: تحریم ها بر روابط نظامی روسیه با ایتالیا تاثیر گذاشته اما تاثیر آنها بر قابلیت های نظامی روسیه چندان مهم نبوده است.

وی توضیح داد از آنجایی که اجرای برخی از پروژه های مشترک مطابق با قرارداد آن پیش نرفته، روسیه یک میلیارد یورویی را که قرار بود به شرکت های ایتالیایی پرداخت کند، پرداخت نکرده است.

وی گفت: بنا به دلایلی که همه می دانند حجم تجارت بین روسیه و ایتالیا، به یک دهم سال 2014 و به یک چهارم سه ماهه نخست سال 2015 رسیده است. پوتین افزود: این میزان حجم از روابط تجاری و اقتصادی البته نه مناسب دولت های ما و نه مناسب جوامع تجاری و بازرگانی ما در هر دو کشور است.

رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد محدودیت های موجود هرچه سریعتر رفع شود. پوتین همچنین در پاسخ به سوالی درباره نشست اخیر سران گروه هفت کشور صنعتی در آلمان گفت: من برای این گروه آرزوی موفقیت دارم اما این گروه بیش از آنکه به یک سازمان سیاسی تبدیل شود، بیشتر شبیه یک کلوب است.

وی خاطرنشان کرد: ما با گروه هفت هیچ رابطه ای نداریم اما اگر شرکای ما بخواهند می توانیم روابط خود را براساس روابط دو جانبه با هریک از اعضای گروه هفت توسعه دهیم. بر این اساس روسیه کماکان به کار و فعالیت در قالب گروه بیست، بریکس، سازمان همکاری های شانگهای، سازمان ملل و البته شورای امنیت ادامه می دهد.

روسیه سال گذشته و به دلیل اختلاف نظر با آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر الحاق منطقه کریمه به خاک خود از گروه هشت اخراج و این گروه به گروه هفت تغییر نام داد. پوتین روز چهارشنبه و برای دیداری رسمی وارد رم پایتخت ایتالیا شد و با نخست وزیر و رئیس جمهوری ایتالیا و نیز پاپ فرانسیس در واتیکان دیدار و گفتگو کرد.