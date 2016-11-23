به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور منتخب آمریکا، وعده داد که آمریکا را از توافق همکاری تجارت فرااقیانوسی در اولین روز شروع به کار دولت خود جدا کند. ترامپ در یک پیام ویدئویی اعلام کرد که جدا کردن آمریکا از این توافق، به عنوان اولین اقدامات او در برنامه کاری روز اول ریاستجمهوریاش خواهد بود.
وی تصریح کرده که جدا شدن از توافق همکاری تجارت فرااقیانوسی، به عنوان اولویت کاری او است.
«ترامپ» خاطر نشان کرده که برنامه کاری او بر اساس یک اصل ساده و آن هم بر گرداندن آمریکا به جایگاه نخست خود، برقراری عدالت و انعقاد قراردادهای تجاری دو جانبه است که به موجب آن، بازگشت اشتغالزایی و نیز برگشت صنعت به سواحل آمریکا را به همراه خواهد داشت.
رئیسجمهور منتخب آمریکا گفت: «نسل جدید تولید و نوآوری از قبیل ساخت خودرو و تولید فولاد را در دولت خود خواهان هستم و این موضوعات میبایستی در آمریکا محقق شوند.»
توافق همکاری تجارت فرااقیانوسی در سال ۲۰۱۶ میلادی بعد از ۷ سال مذاکره میان کشورهای آمریکا، ژاپن، مالزی، ویتنام، سنگاپور، برونئی، استرالیا، نیوزلند، کانادا، مکزیک، شیلی و پرو به امضاء رسیده و حجم تجارت آن، ۴۰ درصد از اقتصاد جهانی را شامل خواهد شد.
بر پایه همین توافق، اعضای این گروه به منظور ایجاد رشد اقتصادی، باید تعرفه کالاها را کاهش دهند؛ این در حالی است که «دونالد ترامپ» از توافق همکاری تجارت فرااقیانوسی، به عنوان یک «فاجعه احتمالی» یاد میکند و صراحتا اعلام کرده که قصد دارد بیانیهای منتشر نماید که عقبنشینی آمریکا از این توافق را نشان میدهد.
نظر شما