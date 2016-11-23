قاچاق،قاتل یک میلیون شغل درسال/فقط ۱۰درصد کالاهای قاچاق کشف میشود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت های مختلف در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این تحقیق و تفحص به درخواست تعدادی از نمایندگان از جمله جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب تیرماه سال جاری به کمیسیون اقتصادی ارائه شده بود که پس از بررسی ها کمیسیون با انجام آن مخالفت کرد.

فلاحت پیشه در دفاع از لزوم این تحقیق و تفحص گفت: پیش از این با اتفاق اعضای هیئت رئیسه مجلس جلسه ای با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا گذاشتیم که در این جلسه نه تنها ابهامات ما برطرف نشد، بلکه افزایش یافت.

نماینده اسلام آباد غرب با تاکید بر اینکه هدف ما از این تحقیق و تفحص مچ گیری نیست، گفت: هدف ما کمک به ستاد است. تاکنون برنامه جامعی برای مبارزه با قاچاق وجود نداشته و ارائه نیز نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: از ۷۰ میلیارد دلار واردات، ۲۲ میلیارد دلار آن قاچاق است. برای مبارزه با قاچاق، کل بودجه کشور ۲۰ میلیارد تومان است که طبق اظهارات دستگاه ها با این بودجه نمی توان کاری کرد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: ۹۰ درصد کالای قاچاق بر اقتصاد کشور ما آوار می شود و فقط ۱۰ درصد آن کشف می شود.

وی بخش عمده مشکل قاچاق را ناشی از مناطق آزاد و ویژه خواند و گفت: قرار بود ۳۰ درصد تعداد مناطق آزاد و ویژه کاهش یابد که متاسفانه افزایش یافته است.

فلاحت پیشه افزود: قرار بود ۲۰ دستگاه ایکس ری در گمرکات وصل شود که حتی یک مورد آن نیز تحویل داده نشده است. ۶۰ درصد اسکله ها در ایران غیر مجاز هستند. چنین آماری در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: آقای ظریف زمانی که در کمیسیون امنیت برای دفاع از گزارش اجرای ۳ ماهه دوم برجام حاضر شدند، بندی در گزارش وجود داشت که تاکید می کرد بعضی از دستگاه ها، جریان ها و گروه ها که به سوء استفاده از تحریم عادت کرده اند کماکان نقش ادامه تحریم را بازی می کنند. از آقای ظریف خواستیم که نام این دستگاه ها، جریان ها و گروه ها را ببرند که ایشان گفتند از من نخواهید نام ببرم.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم تصریح کرد: تا زمانی که چنین کارت سبزهایی وجود دارد، نمی توان ۶۰ درصد اسکله های کشور را از قاچاق نجات داد.

وی با اشاره به هزینه های بالای واردات گفت: در ایران برخلاف سایر کشورها، هزینه های زیادی بر وارد کننده های رسمی وارد می شود. لذا انگیزه قاچاق برای واردکننده ها ایجاد می شود. ۲۲ نوع تعرفه و عوارض در واردات وجود دارد اما از قاچاقچی هیچ هزینه ای اخذ نمی شود.

فلاحت پیشه ادامه داد: یکی از مشکلات، مربوط به معوقات مالیاتی کارت های بازرگانی است که به رقم ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ برابر با ۵۰ درصد عملکرد عمرانی دولت در اولین سال پس از تحریم است.

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: طبق بررسی ها در استان کرمانشاه معادل ۳ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق از طریق کوله بران وارد کشور می شود که در قبال هر یک میلیارد تومان سود قاچاقچی، ۹ میلیون تومان سود به کوله بر می رسد. به اسم دفاع از مردم مرزنشین، کارهای اساسی انجام نمی شود و اجازه قاچاق داده می شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: ۲۵۰۰ کیلومتر از مرزهای ما فاقد دیده بانی است.

وی گفت: در داخل کشور هم قاچاق یارانی دارد، از جمله دستگاه ها، رسانه ها و ارگان هایی که کالای قاچاق را تبلیغ می کنند.

فلاحت پیشه تصریح کرد: قاچاق کالا قاتل یک میلیون شغل در سال است. یک سوم اقتصاد کشور درگیر قاچاق است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی در خصوص علت تقاضای این تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی در قالب تذکر ماده ۷۹ آئین نامه داخلی مجلس گفت: اعضای کمیسیون نیز معتقدند باید در زمینه مبارزه با قاچاق کالا اقدامات اساسی صورت گیرد. اختلاف ما در روش ها است.

وی اظهارداشت: از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی توان تحقیق و تفحص کرد زیرا وزرا عضو این ستاد هستند.

پورابراهیمی از تدوین سوالاتی در خصوص قاچاق کالا و ارز از وزرای صنعت، اقتصاد، بهداشت در کمیسیون اقتصاد خبر داد.

در پایان نمایندگان با عدم تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد، خواستار تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت های مختلف شدند.