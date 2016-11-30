نشست اوپک دقایقی پیش آغاز شد/نگاه بازارهای جهانی به تصمیم وزرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، یکی از حساس‌ترین نشست‌های اوپک امروز (چهارشنبه، ١٠ آذرماه) و از دقایقی پیش با حضور وزیران نفت ١٤ کشور عضو اوپک و هیئت‌های همراه آغاز شد.

بررسی بازار نفت و تصمیم گیری درباره توافق الجزایر در دستور کار یکصد و هفتاد و یکمین نشست ١٤ عضو این سازمان قراردارد.

بر اساس توافق مقدماتی (٢٨ سپتامبر، هفتم مهرماه) الجزیره، سطح تولید اوپک به ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تا ٣٣ میلیون بشکه در روز محدود خواهد شد و ایران، لیبی و نیجریه از این طرح معاف می شوند.

فضای حاکم در وین و اظهارنظرهای وزیران نشان می دهد که آنها مصمم به اجرایی کردن تصمیم‌های الجزایر هستند؛ نورالدین بوطرفه، وزیر انرژی و معادن الجزایر دیشب پس از خروج از محل اقامت زنگنه در هتل کمپینسکی شهر وین گفت: «جلسه خوبی با وزیر نفت ایران داشتم، من خوشبین هستم.»

وزیر نفت کشورمان هم دیروز به محض ورود به وین در فرودگاه این کشور اظهار کرده بود: اگر روح اقتصادی بر نشست وزیران نفت و انرژی اوپک حاکم باشد ما خیلی زود به نتیجه می رسیم اما اگر سیاست بخواهد تعیین کننده شود، تصمیم گیری دشوار می شود.

تحلیلگران پیش بینی می کنند که اگر اعضای اوپک بتوانند امروز بر سر توافق الجزایر اجماع کنند، قیمت نفت تا محدوده ٥٠ تا ٥٥ دلار بالا می رود و در غیر این‌صورت به کمتر از ٤٠ دلار می رسد.