سه مانع پیش روی اجرای توافق اوپک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، این روزنامه نوشت: انتظار میرفت که تلاشهای اخیر اوپک برای کاهش تولید نفت، به اختلافات درباره قیمت این کالا پایان دهد، اما این موضوع اتفاق نخواهد افتاد و اختلافات وارد مرحله دیگری خواهند شد. افزون بر این اوپک با افزایش تولید روسیه، دریای شمالی و آمریکا روبروست.
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، رایزنیهای اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کاهش تولید نفت نتیجه مثبتی در بر نداشته و حتی سبب واکنش رقبای غیر عضو این سازمان شده است. تصور میشد که کشورهای غیر عضو دیگر ظرفیت افزایش تولید نفت نداشته باشند اما شواهد خلاف آن را نشان میدهد.
روسیه، حوزههای نفتخیز دریای شمالی و آمریکا سه مانع در اجرای توافق اوپک به شمار می روند، زیرا تولید خود را از سپتامبر سال جاری میلادی (٢٠١٦) تا کنون، افزایش دادهاند.
تولید نفت در روسیه، پس از فروپاشی شوروی سابق، به بالاترین میزان خود رسیده است. «الکساندر نواک»، وزیر انرژی روسیه، روز پنجشنبه، اعلام کرد که در صورتی پروژههای تازه نفتی کشورش را متوقف خواهد ساخت که اوپک با تثبیت تولید در سطح کنونی یازده میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه در روز موافقت کند.
حتی کشورهای تولیدکننده نفت در حوزه دریای شمالی که مشکلاتی مانند افزایش هزینه و مالیاتهای بالا دارند، سطح تولید خود را افزایش دادند. «حمزه خان» رئیس «تحقیقات راهبردی کالای اساسی در بانک ING» اعلام کرد: این موضوع تنها نشان دهنده آن است که توافق اوپک در کاهش تولید نفت اثر اندکی خواهد داشت.
وی افزود: اگرکشوری بخواهد تولید خود را کاهش دهد، عرضه در مناطق دیگر افزایش خواهد یافت.
شرکتهای نفتی آمریکا تعداد دکلهای حفاری خود را نیز افزایش دادند و به همین علت پیشبینی میشود که تولید نفت این کشور تا سال ٢٠١٨، ٨٠٠ هزار تا یک میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
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