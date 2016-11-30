زنگنه: هیچ بحثی درباره فریز نفتی مطرح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه صبح امروز پیش از رفتن به صبحانه کاری در هتل حیات در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا ایران پیشنهادهایی شنیده است که قابل قبول باشد، گفت: بله اما هیچ بحثی درباره فریز نفتی مطرح نیست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره این که فکر می کنید امروز به توافق خواهید رسید، اظهار کرد: من هم امیدوارم امروز به توافق برسیم.

یکصد و هفتاد و یکمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ساعتی دیگر به طور رسمی در مقر دائمی این سازمان در وین آغاز بکار می کند. بررسی بازار نفت و تصمیم گیری درباره توافق الجزایر در دستور کار یکصد و هفتاد و یکمین نشست ١٤ عضو این سازمان قراردارد.

بر اساس توافق مقدماتی (٢٨ سپتامبر، هفتم مهرماه) الجزیره، سطح تولید اوپک به ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تا ٣٣ میلیون بشکه در روز محدود خواهد شد و ایران، لیبی و نیجریه از این طرح معاف می شوند.

نشست رسمی اوپک حدود یکساعت دیگر آغاز می شود.