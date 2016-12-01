قاتل خاموش در قم جان یک نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا حسنی گفت: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ قم، پس از تماس با این مرکز مبنی بر مسمومیت فردی با گاز مونوکسیدکربن، بر بالین فرد مورد نظر حاضر شدند.

وی اضافه کرد: در این حادثه یک مرد بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن مسموم شده و جان خود را از دست داده بود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم گفت: همچنین در روزهای گذشته یک خانواده چهار نفره شامل پدر و مادر و ۲ فرزند بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان جان خود را از دست دادند.

حسنی علت اطلاع رسانی نکردن این حادثه را تا به امروز، زمان بر بودن تأیید و محرز شدن علت دقیق فوت این خانواده توسط مراجع ذیصلاح عنوان کرد.

وی بیان کرد: از شروع فصل سرما تاکنون هشت نفر (۵ مرد، یک زن و ۲ کودک) به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند که علت فوت این افراد توجه نکردن به نکات ایمنی و استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم افزود: یک مورد از این حوادث به علت استفاده از پیک نیک در فضای بسته خودرو، یک مورد به علت استفاده از ذغال چوب در چادر مسافرتی و ۶ مورد نیز به علت اشکال در اتصالات و لوله‌های خروجی وسایل گرمایشی رخ داده است.

مسمومیت ۲۸ نفر با گاز مونوکسیدکربن در قم

به گفته حسنی تاکنون حدود ۲۸ نفر نیز در استان قم دچارمسمومیت با گاز مونوکسیدکربن با درجه‌های خفیف‌تر شده‌اند که با توجه به تماس به موقع با مرکز اورژانس ۱۱۵ و حضور کارشناسان این مرکز، یا در محل حادثه درمان سرپایی و یا جهت تکمیل درمان به مراکز درمانی منتقل شده اند.

وی گفت: نخستین و مهم‌ترین اقدام در مواجهه با افرادی که دچارمسمومیت با این گاز شده‌اند دورکردن آنها از کانون آلودگی و رساندن اکسیژن خالص (هوای طبیعی محیط) به آنها است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم افزود: در مرحله دوم باید با مرکز اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت و تا رسیدن آمبولانس اورژانس، راهنمایی کارشناسان این مرکز را به دقت اجرا کرد.

حسنی تأکید کرد: شهروندان زمانی که با مرکز اورژانس ۱۱۵ تماس می‌گیرند، خونسردی خود را حفظ کنند و با اعلام آدرس دقیق محل حادثه، به حضور سریع‌تر کارشناسان اورژانس ۱۱۵ کمک کنند.