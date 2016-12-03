به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «دکتر استرنج»، «کتاب جنگل» و «روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان» از جمله فیلمهایی هستند که به فهرست اولیه نامزدهای جلوههای تصویری هشتاد و نهمین دوره جوایز اسکار راه یافتهاند.
در این فهرست «بیافجی» به کارگردانی استیون اسپیلبرگ نیز جای دارد که جلوههای ویژه آن را جو لتری انجام داده که برنده پنج جایزه اسکار است و نیز فیلم «سالی» ساخته کلینت ایستوود نیز در فهرست جا دارد که با وجود جلوههای تصویری خیلی کمتر، اما از جلوههای تصویری بسیار موثری برخوردار است.
اسامی فیلمهای راهیافته به شرح زیر است:
«آلیس آن سوی آینه»، «ورود»، «بیافجی»، «بتمن در برابر سوپرمن: ظهور عدالت»، «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی»، «ددپول»، «دیپواتر هورایزن»، «دکتر استرنج»، «جانوران شگفتانگیز و زیستگاه آنها»، «روز استقلال: بازگشت»، «کتاب جنگل»، «کوبو و دو رشته»، «خانه خانم پرگرین برای کودکان خاص»، «مسافران»، «روگ وان»، «آن سوی سفر ستارهای»، «جوخه خودکشی»، «سالی»، «وارکرافت»، «مردان ایکس: آپوکالیپس»
سال پیش ابتدا فهرست کوتاه ۱۰ فیلم برای رقابت در شاخه بهترین جلوههای ویژه بصری اعلام شده بود و امسال برای نخستین بار ۲۰ فیلم به عنوان نامزدهای اولیه انتخاب شدهاند.
کمیته جلوههای تصویری آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اواخر دسامبر از میان این فهرست اولیه ۱۰ فیلم را انتخاب و فهرست کوتاه نامزدهای این بخش را معرفی می کند.
اسامی پنج نامزد نهایی این بخش ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷ (۵ بهمن) همراه نامزدهای دیگر بخشهای جوایز اسکار اعلام خواهد شد.
هشتاد و نهمین دوره جوایز اسکار ۲۶ فوریه (دوشنبه ۹ اسفند) در دالبی تیهتر لس آنجلس برگزار میشود.
