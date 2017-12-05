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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳

اسکار ۲۰۱۸ نامزدهای جلوه‌های تصویری را شناخت

اسکار ۲۰۱۸ نامزدهای جلوه‌های تصویری را شناخت

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی ۲۰ فیلم را به عنوان بهترین فیلم‌ها در به کارگیری جلوه‌های تصویری انتخاب و برای رقابت ۲۰۱۸ معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در فهرست نامزدهای جلوه‌های تصویری اسکار اسامی فیلم‌هایی چون «جنگ ستارگان»، «زن شگفت‌انگیز» و «بلید رانر» جای دارد.

شاخه جلوه‌های تصویری اسکار با معرفی ۲۰ نامزد، دور رقابت نودمین اسکار در این بخش را کلید زد.

این فهرست اولین فهرست کوتاه است که از سوی کمیته ویژه شاخه جلوه‌های تصویری اعلام می‌شود. از این میان ۱۰ فیلم برتر در مرحله بعدی انتخاب می‌شوند.

اسامی ۲۰ فیلم منتخب اسکار در بخش جلوه‌های تصویری عبارت است از:

«بیگانه: :میثاق»

«دیو و دلبر»

«بلید رانر ۲۰۴۹»

«دانکرک»

«شبح درون پوسته»

«محافظان کهکشان ۲»

«جومانجی: به جنگل خوش آمدید»

«لیک عدالت»

«کونگ: جزیره جمجمه»

«زندگی»

«لوگان»

«اوکجا»

«دزدان دریایی کاراییب: مردان مرده قصه نمی‌گویند»

«شکل آب»

«بازگشت به خانه اسپایدر من»

«ثور: رگنوراک»

«والرین و شهر هزار سیاره»

«جنگ سیاره میمون‌ها»

«زن شگفت‌انگیز»

سال پیش «کتاب جنگل» دیزنی این جایزه را از آن خود کرد.

کد مطلب 4163921

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