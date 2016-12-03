به گزارش خبرنگار مهر، حسین خواجه بیدختی صبح شنبه در دیدار با مشاوران بخش گردشگری یک شرکت خارجی در محل دفتر خود افزود: ظرفیت اقامتی استان سمنان در حال حاضر یک هزار و ۲۵۰ نفر شب است که با توجه به سرمایه‌گذاری های انجام شده در زمینه ساخت هتل‌ها و اقامتگاه های جدید، این میزان تا سال ۹۷، دو برابر افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک ۳۰ اقامتگاه بوم گردی در استان سمنان آماده بهره برداری می‌شود، گفت: اقامتگاه ها و هتل‌های موجود استان، تا دو سال آینده رقبای جدید و جدی خواهند داشت و باید در زمینه ارتقای وضعیت فعلی و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی تلاش کنند.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان با بیان اینکه ورود گردشگران و صنعت هتلداری در ایران پس از اجرای برجام رونق بیشتری گرفته است، افزود: هتل‌های موجود نیاز به دریافت مشاوره برای ارتقای سطح ارائه خدمات خود دارند.

بیدختی با اشاره به ظرفیت‌های متعدد استان سمنان در زمینه طبیعت‌گردی، آثار تاریخی و ... گفت: این استان دارای ۲۷ کاروانسرای تاریخی است که این کاروانسراها در مسیر جاده ابریشم قرار داشته اند.

وی ابراز داشت: امیدواریم با افزایش زیرساخت های گردشگری و معرفی هر چه بیشتر استان، زمینه تبدیل شدن استان سمنان از معبر به مقصد فراهم شود.

مشاوران این شرکت خارجی نیز خواستار معرفی هر چه بیشتر استان سمنان در سطح بین الملل با ساخت برنامه‌های تلویزیونی، انتشار کتابچه‌های لاتین و ارتقای سطح ارائه خدمات هتل‌های استان در سطح استانداردهای بین الملل شدند.

این شرکت خارجی، شرکت مشاوره ای در زمینه هتلداری و صنعت توریسم است و اساتید دانشگاه لوزان سوئیس از مشاوران این شرکت هستند.

این شرکت در نظر دارد، ضمن فراهم کردن زمینه نزدیک شدن هتل ها و اقامتگاه ها به سطح استانداردهای جهانی، نخستین دبیرستان توریسم را در ایران راه اندازی کند.