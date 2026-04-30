«گردشگری» اولین قربانی جنگ شد؛ روایت فاطمی از بیکاری ۱.۶ میلیون نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی فاطمی شامگاه پنجشنبه در سفر به سمنان برای شرکت در نشست تخصصی رؤسای انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به اینکه در شرایط جنگی صنعت گردشگری بسیار آسیب دیده است، ادامه داد: اکنون در جنگ تحمیلی سوم بسیاری از فعالان این حوزه بیکار شدند.

وی آژانس‌ها را شروع کننده حلقه گردشگری نامید و توضیح داد: با شروع این جنگ بسیاری از حلقه‌های وابسته آن نظیر هتل داران، اقامتگاه‌ها و غیره متأثر از این واقعه شدند.

مدیرکل توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی از غیر فعال شدن شش هزار آژانس گردشگری خبر داد و بیان کرد: با حلقه‌های وابسته آن بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ شاغل این حرفه دچار آسیب شدند.

فاطمی با اشاره به اینکه برای حمایت از مشاغل گردشگری در جنگ تحمیلی سوم برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است، بیان کرد: این بسته حمایت منظور مساعدت مالی نیست.

وی با تاکید به اینکه کمک به صنعت گردشگری بخشی توسط دولت و قسم دیگر به واسطه بخش خصوصی می‌بایست انجام گیرد، اظهار داشت: استمهال در موضوعات متعدد وابسته به صنعت گردشگری مد نظر این بسته حمایتی است.