برگزاری نشست طراحان متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی و معرفی طراحان متقاضی شرکت در مسابقه انتخابی هویت بصری گروههای نمایشی سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، فردا دوشنبه پانزدهم آذر ماه، ساعت ۱۱ در پلاتوی شماره ۲ مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
در این نشست قرار است تقسیمبندی گرافیستهای متقاضی میان گروههای نمایشی شرکتکننده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این نشست ساعت ۱۱ آغاز میشود و ورود برای تمامی کارگردانان و مدیران و سرپرست گروههای نمایشی و طراحان متقاضی، آزاد است.
در این دوره از جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در کنار بخش مسابقه پوستر تئاتر، بخش مسابقه هویت بصری نیز به شکل تولیدی و به صورت سفارشی به هنرمندان گرافیست نمایشی برگزار می شود.
آثار شرکتکننده در مسابقه داوری میشوند و به آثار برگزیده، تندیس جشنواره و جایزه نقدی اهدا می شود.
همچنین بر اساس تصمیم برگزارکنندگان این دوره از جشنواره تئاتر فجر، به آثار راه یافته به نمایشگاه کمک هزینه تعلق میگیرد و این آثار در کتاب مسابقه به چاپ میرسند و همزمان با جشنواره تئاتر فجر نیز در نمایشگاه جنبی جشنواره به نمایش گذاشته میشوند. مدیریت و برنامهریزی این بخش بر عهده ابراهیم حسینی است.
سی و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با دبیری سعید اسدی یکم تا دوازدهم بهمن ماه برگزار میشود.
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