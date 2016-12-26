داوران بخش هویت بصری معرفی شدند/ ۷ استان میزبان آثار جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر گروهی متشکل از ابراهیم حقیقی، امراله فرهادی و علیرضا مصطفی زاده ابراهیمی، داوری بخش هویت بصری را بر عهده دارند.

شهرهای میزبان تئاتر فجر استانی مشخص شدند

۷ استان به عنوان میزبانان جشنواره فجر استانی سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مشخص شدند. در جلسه‌ای که شامگاه ۵ دی ماه با حضور سعید اسدی دبیر جشنواره و اتابک نادری مدیر هماهنگی امور استان‌ها برگزار شد، دبیران فجر استانی تجلیل شدند و شهرهای میزبان جشنواره استانی هم معرفی شدند.

استان‌های خوزستان، بوشهر، فارس، یزد، مازندران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی به‌عنوان میزبانان جشنواره فجر استانی مشخص شدند و فجر استانی در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۹ دی ماه برگزار می‌شود.

تاریخ برگزاری جشنواره فجر استانی مشخص شد که به شرح ذیل است:

خوزستان (شهرهای بهبهان، اندیمشک و اهواز) ۱۰ الی ۱۳ دی ماه

بوشهر ۱۰ الی ۱۳ دی ماه

فارس (شهر شیراز) ۱۲ الی ۱۵ دی ماه

یزد ۱۵ الی ۱۸ دی ماه

مازندران (آمل) ۲۰ الی ۲۳ دی ماه

آذربایجان شرقی(تبریز) ۲۵ الی ۲۸ دی ماه

خراسان رضوی( مشهد) ۲۶ الی۲۹ دی ماه

در پایان جلسه سعید اسدی دبیر سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر با اهدای لوح تقدیر از دبیران فجر استانی قدردانی کرد.

آثار تئاتر شهرستان راه یافته به جشنواره تئاتر فجر

آثار تئاتر شهرستان راه یافته به سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به شرح ذیل است:

«آبگوشت زهرماری» نوشته آرش آبسالان، کارگردان قاسم لطفی خواجه پاشا از ارومیه، «بیستون می­تازد» نوشته و کارگردانی امین رضائی اردانی از مشهد، «پستو» نوشته باقر سروش و کارگردانی مشترک سید حسین موسوی و کامران جباری از بیجار، «پنجاه و چهارمین سالگرد...» به نویسندگی و کارگردانی آرمین حمدی پور از شیراز، «تو را از من گرفتی» به نویسندگی و کارگردانی اکبر صادقی از اردبیل، «جزیره» به نویسندگی داریوش علیزاده و کارگردانی سعید دشتی از کرج، «جی» به نویسندگی کیوان میرمحمدی و کارگردانی صادق نصیری از یزد، «چند خوان رستم» به نویسندگی مشترک احسان رحیم دل و علیرضا رحیم دل و کارگردانی علیرضا رحیم دل از پاکدشت، «دو به دل» به نویسندگی جلیل امیری و کارگردانی سامان پهلوان درینی از جیرفت، «رسوب» به نویسندگی و کارگردانی مسعود عقلی از مشهد، «سرنوشت نابه هنگام زنی که مدام می­خندید» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش عالی پور از اهواز، «قاقمان» به نویسندگی حامد مکملی و کارگردانی مرتضی نجفی از قزوین، «گاهی» به نویسندگی آرش عباسی و کارگردانی مشترک محمدرضا زند و سعید زندی از کرمانشاه، «مجلس مچاله خوانی» به نویسندگی و کارگردانی سجاد طهماسبی از تویسرکان، «همه دختران من» به نویسندگی مشترک جواد روستایی و محمد قاسمی و کارگردانی جواد روستایی از ساوه.

سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دبیری سعید اسدی از ۱ تا ۱۲ بهمن ماه برگزار می شود.