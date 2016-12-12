داوران بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حسینی مدیر بخش مسابقه پوستر سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اعلام اسامی داوران این دوره از جشنواره، یادآور شد: آخرین فرصت مهلت ارسال آثار به این بخش، ۲۵ آذر ماه است.

وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره شورای داوری متشکل از قباد شیوا، مازیار تهرانی و مجید کاشانی کار ارزیابی و داوری آثار مسابقه بخش پوستر را انجام می‌دهند.

حسینی عنوان کرد: روزشمار این آثار از آذر سال ۹۴ تا آذر سال ۹۵ بوده و موضوع مسابقه پوسترهایی است که به تئاتر و رویدادهای نمایشی مرتبط است و برگزیدگان این بخش در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر فجر معرفی می‌شوند. همچنین همزمان با جشنواره تئاتر فجر، نمایشگاهی از این آثار در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی از اول تا دوازدهم بهمن ماه برگزار می‌شود.