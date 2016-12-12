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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۳

داوران بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

داوران بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

مدیر بخش مسابقه پوستر جشنواره بین المللی تئاتر فجر اسامی داوران این دوره از جشنواره را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حسینی مدیر بخش مسابقه پوستر سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با اعلام اسامی داوران این دوره از جشنواره، یادآور شد: آخرین فرصت مهلت ارسال آثار به این بخش، ۲۵ آذر ماه است.

وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره شورای داوری متشکل از قباد شیوا، مازیار تهرانی و مجید کاشانی کار ارزیابی و داوری آثار مسابقه بخش پوستر را انجام می‌دهند.

حسینی عنوان کرد: روزشمار این آثار از آذر سال ۹۴ تا آذر سال ۹۵ بوده و موضوع مسابقه پوسترهایی است که به تئاتر و رویدادهای نمایشی مرتبط است و برگزیدگان این بخش در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر فجر معرفی می‌شوند. همچنین همزمان با جشنواره تئاتر فجر، نمایشگاهی از این آثار در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی از اول تا دوازدهم بهمن ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 3848555

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