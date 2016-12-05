لایحه هوای پاک با حضور لاریجانی و ابتکار بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی،جلسه ادامه بررسی و اصلاح لایحه نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (هوای پاک) اعاده شده از صحن علنی با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و برخی از معاونان این سازمان، نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس و تعدادی از نمایندگان کمیسیون های کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع و معادن در ساختمان مشروطه مجلس برگزار شد.

براساس این گزارش در این جلسه از ماده ۱۳ تا آخرین ماده لایحه نحوه جلوگیری از آلودگی هوا بررسی و اصلاح شد، علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در جریان رسیدگی به مواد مذکور نیز یادآور شد: لایحه مورد نظر با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و نفت و سایر نمایندگان هم بررسی و هماهنگ شده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تاکید بر تعیین جرایم نقدی برای متخلفان آلودگی هوا در لایحه هوای پاک،گفت: مجازات مالکان و مدیرانی که نسبت به انتقال مراکز صنعتی آلاینده خود از محدوده اماکن مسکونی اقدام نکنند، جریمه نقدی معادل ۳ درصد درآمد سالانه در نظر گرفته می شود البته با افزودن تبصره هایی به برخی از مواد مکان، زمان و مهلت برای انتقال مراکز صنعتی آلاینده از محدوده اماکن مسکونی هم بهتر است به تشخیص سازمان حفاظت از محیط زیست در چارچوب قوانین و مقررات صورت پذیرد.

ضرورت تبیین قانون برای بهبود مصرف بی رویه سوخت خانگی

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در جریان بررسی لایحه هوای پاک، یادآور شد: در هفته گذشته مصرف گاز در یک روز به اندازه مصرف گاز در یک روز کلیه اتحادیه اروپا بود، در واقع مصرف بی رویه و الگوی نامناسب شهرسازی و عدم تنظیم موتورخانه ها متناسب با الگوهای کاهش آلودگی سبب شده تا بخشی از آلاینده ها از طریق منابع خانگی ایجاد شود که در مواردی از این لایحه به بهود وضعیت منابع خانگی و اخذ جریمه از کسانی که آلودگی تولید می کنند، اشاره شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: بر اساس برخی از مواد لایحه هوای پاک وزارت نفت باید مکلف شود حداکثر تا ۳ سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت، گاز و ... را با استانداردهای ملی مصوب عرضه کند، در غیر این صورت بهتر است سازمان حفاظت از محیط زیست با همکاری سایر سازمان ها یا تصمیم گیری در کمیته اضطراری از ادامه فعالیت پالایشگاه های فاقد تولید سوخت استاندارد جلوگیری خواهد کرد، چرا که سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی نمی تواند اقدام عملیاتی را انجام دهد.

شهرداری و دولت باید ظرف ۳ سال زمینه تبدیل پسماند به انرژی یا کود را فراهم کنند

لاریجانی در جریان بررسی موضوع پسماندهای بیمارستانی و صنعتی و سوزاندن آنها که موجب آلودگی هوا می شود، گفت: تبصره ای بهتر است به این مواد اضافه شود تا دولت و شهرداری را موظف سازد ظرف مدت ۳ سال برای شهرها زمینه تبدیل پسماند به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم سازد، در غیر این صورت متخلف به جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

ابتکار نیز در این خصوص یادآور شد: آتش زدن پسماندها آسیب بسیاری به محیط زیست وارد می کند، کما اینکه در افزایش آلودگی هوا نقش موثری دارد.

لاریجانی درخصوص مکلف کردن سازمان صداوسیما درخصوص تولید برنامه های فرهنگی و آموزشی جهت مقابله با آلودگی هوا گفت: در این زمینه می توان تخفیف ۵۰ درصدی برای تولید و پخش این برنامه ها در نظر گرفته شود که در این زمینه نیازی به تدوین آیین نامه اجرایی هم نیست.

پیشنهاد واریز ۲۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هوای پاک به صندوق توسعه محیط زیست

براساس این گزارش، ابتکار ضمن بیان اینکه صندوق توسعه محیط زیست در این سازمان ایجاد شده است، گفت: براساس موادی از لایحه هوای پاک تمامی درآمدهای حاصل از اجرای این قانون باید به حساب خزانه داری کل واریز شود، اما بهتر است با واریز ۲۰ درصد از درآمدهای به صندوق توسعه محیط زیست شرایط ارائه تسهیلات کم بهره مشوق به صنایعی که آلودگی را رفع کردند، فراهم شود.

لاریجانی نیز ضمن موافقت با پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: با افزودن تبصره ای می توان مشخص کرد تا ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از آنکه به حساب خزانه داری واریز شد، به صندوق توسعه محیط زیست در چارچوب قانون اختصاص یابد.

ممنوعیت بهره برداری از جنگل و لغو قراردادهای برداشت چوب تا ۱۰ سال آینده

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اصلاح موادی از لایحه هوای پاک مبنی بر ایجاد سرانه فضای سبز به میزان حداقل ۱۵ مترمربع گفت: کاشت درخت و توسعه فضای سبز و آبیاری آنها با پساب ها مدت زمان طولانی نیاز دارد، هر چند که باید این اقدامات انجام شود اما در کنار آنها بهتر است بندی به لایحه هوای پاک افزوده شود، که بر مبنای آن استفاده و بهره برداری از جنگل ها از زمان لازم الاجرا شدن قانون به مدت ۱۰ سال ممنوع شود. قراردادهای موجود در این زمینه نیز لغو شده و از صندوق مذکور خسارت ها پرداخت شود. البته جریمه نقدی سنگینی هم برای متخلفان در نظر گرفته شود.

لزوم تنقیح و نسخ قوانین قدیمی مرتبط با آلودگی هوا

امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: ماده آخر لایحه هوای پاک اختصاص به نسخ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ پیدا کرده در حالی که ما ۲۸ قانون اصلی در حوزه محیط زیست دارم که ۱۲ مورد از آنها مختص آلودگی هوا است. همچنین ۱۱۷ قانون فرعی مرتبط با این موضوع وجود دارد که باز ۲۹ مورد از آنها با آلودگی هوا ارتباط دارد. بنابراین نیاز است در این زمینه تمامی قوانین موجود گذشته تنقیح شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص یادآور شد: کمیسیون کشاورز ی با معاونت قوانین مجلس باید تنقیح و نسخ قوانین موجود در زمینه آلودگی هوا را در دستور کار خود قرار دهد.

گفتنی است براساس پیشنهادات مطرح در این جلسه مقرر شد تا حداقل ۱۰ درصد فضاهای شهرک ها، مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به فضای سبز تبدیل شوند.