معرفی برندگان فیپرشی و داوران کلیسای جهانی جشنواره کن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جوایز «فیپرشی» به یک فیلم‌ برتر از بخش‌ مسابقه، یک فیلم برتر از بخش نوعی نگاه و یک فیلم برتر از بخش دو هفته کارگردانان یا هفته منتقدان تعلق می‌گیرد.

جایزه فیپرشی بهترین فیلم بخش مسابقه اصلی به فیلم آلمانی «تونی اردمان» به کارگردانی مارن آدی کارگردان ۳۹ ساله آلمانی رسید که با اقبال زیاد منتقدان روبه رو شده بود. این فیلم سومین فیلم بلند این کارگردان و درباره یک معلم موسیقی و دخترش است. ساندرا هولر و پیتر سیمونیشک بازیگران اصلی این فیلم بودند.

فیلم «سگ‌ها» به کارگردانی بوگدان میریکا از رومانی در بخش «نوعی نگاه» به عنوان فیلم برتر انتخاب شد. این فیلم زندگی در رومانی را در مرکز توجه قرار داده است.

فیلم « Raw» ساخته جولیا دوکورنو از فرانسه نیز به عنوان فیلم برتر در بخش هفته منتقدان یا دو هفته کارگردانان انتخاب شد و فیپرشی این بخش را برد.

داوران کلیسای جهانی نیز جایزه خود را به فیلم کانادایی «فقط پایان دنیاست» اهدا کردند. زاویه دولان کارگردانی این فیلم را برعهده داشته و ماریون کوتیار از بازیگران این فیلم بود. فیلم درباره نویسنده‌ای است که بعد از ۱۲ سال ترک خانه بدون این که خبری از او باشد، بازمی‌گردد تا با خانواده‌اش خداحافظی کند.

امشب برندگان جوایز اصلی در آخرین شب جشنواره شصت و نهم کن، معرفی می‌شوند.