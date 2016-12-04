«فروشنده» در فهرست نامزدهای منتقدان واشنگتن جا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوارد نیوز، انجمن منتقدان فیلم واشنگتن دی سی فهرست نامزدهای خود را برای سال ۲۰۱۶ اعلام کرد و در میان بهترین فیلم های خارجی «فروشنده» را به عنوان یکی از ۵ نامزد خود برگزیدند. «او»، «خولیتا»، «خدمتکار» و «تونی اردمن» دیگر رقبای «فروشنده» در این فهرست هستند.

در فهرست بهترین فیلم‌های سال نیز «ورود»، «جهنم یا آب»، «لالالند»، «منچستر کنار دریا» و «مهتاب» به عنوان نامزدهای این انجمن‌ جای گرفته‌اند.

نامزدهای بخش کارگردانی هم شامل دمین شازل برای «لالالند»، بری جنکینز برای «مهتاب»، کنت لونرگان برای «منچستر کنار دریا»، دیوید مکنزی برای «جهنم یا آب» و دنیس ویلنووا برای «ورود» هستند.

کیسی افلک، جوئل ادگرتون، اندرو گارفیلد، رایان گاسلینگ و دنزل واشنگتن در بخش بهترین بازیگران مرد و ایمی ادامز، آنت بنینگ، روت نگا، ناتالی پورتمن و اما استون در بخش بهترین بازیگران زن نقش اصلی نامزد دریافت جایزه شده‌اند.