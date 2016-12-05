تولیدکنندگان برتر صنایع دستی سال ۹۵ تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشن ملی تولید صنایع دستی با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونان این سازمان و جمعی از برترین تولیدکنندگان صنایع دستی کشور امروز (۱۵ آذرماه) در موزه ملی ایران برگزار شد.

در این مراسم از داوود فراهانی تولیدکننده برتر کریستال، مالک کرمی تولیدکننده برتر در زمینه گیوه‌دوزی، محمود اهتمام در زمینه ملیله‌سازی و نقره‌کاری، اصغر معمار (خاتم‌کاری)، امیر آقاجانی دٌرباغشاهی (فیروزه‌کوبی)، محمدحسین محمودی (گلیم‌بافی)، شهین شهرکی (سوزن‌دوزی بلوچ) تقدیر شد.

حمیدرضا میری ـ سفال و سرامیک، داوود مجید جورابچی (مرواربافی)، رضا صدر ارحامی (چاپ قلمکار)، مصطفی اسمعیلی دزفولی (اهرامی‌بافی) و محسن ریاحی در زمینه میناسازی به عنوان تولیدکنندگان برتر صنایع دستی در سال ۹۵ معرفی و تجلیل شدند.

در این مراسم همچنین از اپلیکیشن «زبردستان» رونمایی شد.

این اپلیکیشن به همت مؤسسه «سرزمین هوشمند» طراحی شده و امکان ثبت اطلاعات مراکز تولیدی، معرفی آنلاین فروشگاه‌های صنایع دستی، امکان بازاریابی برای فرآورده‌های دستی، امکان پیمایش روند رشد و توسعه صنایع دستی در هر لحظه، پردازش و تحلیل داده‌ها به منظور جهت‌گیری‌های مدیریتی و همچنین امکان گفتگوی فنی با بازارهای مجازی دنیا را فراهم می‌آورد.

در نخستین جشن ملی تولید صنایع دستی همچنین از گواهی کیفیت کارگاهی صنایع دستی نیز رونمایی شد.