پیش تولید فیلم سینمایی «تا ده بشمار» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از صدور پروانه ساخت فیلم سینمایی «تا ده بشمار» به تهیه کنندگی فرید ولی زاده و کارگردانی کیانوش اسلامی این پروژه به زودی جلوی دوربین می رود.

پیش تولید اولیه این فیلم پس از صدور پروانه ساخت رسما در موسسه «فوژان فیلم» آغاز شد، همچنین لوکیشن های اصلی فیلم در بوستان نهج البلاغه و خیابان های اصلی شهرک غرب در نظر گرفته شده است.

قرارداد برخی از عوامل این فیلم بسته شده است که با تکمیل سایر عوامل، این فیلم اواسط دی ماه جلوی دوربین می رود.

فیلمنامه «تا ده بشمار» با نگاهی روانشناسانه به تحکیم زندگی در ژانر اجتماعی خانوادگی ساخته می شود، قصه فیلم روایتگر چند ساعت از زندگی زوجی با اختلاف سنی زیاد است که وارد ماراتنی با استراحت ۱۰ شماره ای می شوند.

تا امروز حضور حسین قلی پور در سمت مدیر فیلمبرداری، ویدا حیدری طراح گریم و چهره پرداز، منوچهر صانعی تدوینگر، نیلوفر اسدی عکاس، مسعود حمیدیان مدیر صدابرداری، سعید حسینی مدیر تولید، بازیگردان علیرضا شکیبا، سعید گلزار روابط عمومی فوژان، فرید ولی زاده انتخاب بازیگر و تهیه کننده، موسسه فوژان فیلم به عنوان مجری طرح قطعی شده است.

فیلمنامه «تا ده بشمار» توسط کیانوش اسلامی نوشته شده است.

«تا ده بشمار» پنجمین تجربه کاری این نویسنده در مقام کارگردانی است.