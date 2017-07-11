  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۲۵

تدوین «آینه شیطان» از سر گرفته می‌شود/ رایزنی با خارجی‌ها

تدوین «آینه شیطان» از سر گرفته می‌شود/ رایزنی با خارجی‌ها

کارگردان فیلم «آینه شیطان» بیان کرد که تدوین این فیلم در رایزنی با چند تدوینگر خارجی و یک تدوینگر داخلی از سر گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید ولی زاده کارگردان فیلم «آینه شیطان» درباره مراحل تولید این فیلم گفت: تدوین اینگونه ژانر (ژانر ترس) بسیار سخت و حساس است و متاسفانه در ایران به ندرت افراد متخصص مونتاژ در این زمینه پیدا می شود چون اساسا فیلم با این موضوع، کمتر در ایران تولید می شود و همچنین مونتاژ اینگونه ژانر نسبت به سایر ژانرها به زمان طولانی نیاز دارد که شاید برای تدوینگر به صرفه نباشد.

وی ادامه داد: خلاقیت، دقت و شناخت و استفاده از نما های درست و بجا در تدوین اینگونه ژانر نیازمند وقت بسیار و هوش بالاست و حتی صداگذاری اینگونه ژانر مهمتر از تدوین آن است پس طبیعی است برای آماده شدن این نوع فیلم زمان بیشتری نیاز است.

ولی زاده بیان کرد: در حال رایزنی برای تدوین این فیلم با چند تدوینگر خارجی و یک تدوینگر داخلی هستیم که بi زودی قرارداد آن منعقد خواهد شد تا این فیلم شرایط لازم را برای اکران در گروه «هنر و تجربه» بدست آورد.

مراحل فنی فیلم «آینه شیطان» هم اکنون در موسسه فوژان فیلم در حال پیگیری است همچنین مراحل پیش تولید فیلم «تا ده بشمار» نیز آغاز شده و به انتخاب بازیگر رسیده است.

نگارش فیلمنامه «آینه شیطان» را بطور مشترک، کیانوش اسلامی و فرید ولی زاده برعهده دارند. قصه «آینه شیطان» درباره زوج های جوانی است که با وسوسه شیطان در آینه اعمال گرفتار می شوند.

در این فیلم سحر واثقی، مرتضی ضرابی، غزاله نظر، زهرا سادات رضوی، محسن صادقی نسب، گل ناز عباسی، علیرضا شکیبا، علی یعقوبی و فرید ولی زاده ایفاگر نقش های اصلی هستند.

«آینه شیطان» چهارمین فیلم بلند این بازیگر در مقام کارگردانی و نویسندگی است.

کد مطلب 4027508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فربد ظریف IR ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اینکه نیروی متخصص برای تدوین کم هست درسته باید دید که امکانات هم داده میشود تا تخصص هم اضافه شودو؟به امید دیده شدن فیلم های این ژانر مهجور.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها