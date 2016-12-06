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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۵

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان:

مهار آتش سوزی در دانشگاه ولی عصر(عج)/علت در حال بررسی است

مهار آتش سوزی در دانشگاه ولی عصر(عج)/علت در حال بررسی است

رفسنجان - رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان با اشاره به مهار آتش سوزی عصر امروز در داخل محوطه این دانشگاه، گفت: دلیل این آتش سوزی در حال بررسی است.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز حوالی ساعت پنج آتش سوزی در پشت محوطه کتابخانه مرکزی دانشگاه گزارش شد.

وی افزود: وسایل پرت و دور ریختی از جمله چوب و ... در این آتش سوزی طعمه حریق شدند و در مجموع وسایل مورد استفاده در آن وجود نداشت.

دهقان تصریح کرد: بلافاصله پس از گزارش آتش سوزی به آتش نشانی اعلام گردید و با حضور مأموران آتش نشان آتش اطفا شد.

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان تصریح کرد: اینکه چه عاملی سبب آتش سوزی شده و اینکه آیا عمدی بوده یا سهوی توسط حراست دانشگاه در حال بررسی است و هنوز دلیل آن مشخص نشده است.

کد مطلب 3843143

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