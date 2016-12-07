تدوین «انزوا» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «انزوا» که اولین ساخته سینمایی مرتضی علی عباس میرزایی محسوب می شود این روزها مراحل فنی خود را پشت می گذارد.

تدوین فیلم به تازگی توسط مرتضی علی عباس میرزایی و لعیا عباس میرزایی به پایان رسیده و مراحل طراحی و ترکیب صدای «انزوا» توسط سیدعلیرضا علویان در استودیو ثنا در حال انجام است.

پیمان جعفری تهیه کننده فیلم سینمایی «انزوا» فرم شرکت در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده و نسخه بازبینی فیلم به دبیرخانه جشنواره تحویل شده است.

امیرعلی دانایی ایفاگر نقش اصلی این فیلم سینمایی است و علاوه بر او پنج بازیگر زن از جمله بهنوش بختیاری، اندیشه فولادوند، لیندا کیانی، شقایق فراهانی و لعیا عباس میرزایی در این فیلم به ایفای نقش می پردازند. همچنین همایون ارشادی، سیامک صفری، علی استادی، مهران رجبی، امید روحانی، وحید نفر و نادر فلاح نیز دیگر بازیگران مرد این فیلم سینمایی را تشکیل می دهند. کیمیا ملایی، علی علیخانی، ملیکا پارسا، باران عبیری، متین پارسا، آرسس سالمی، مهرداد روزبهانی، ارمیاحسین پور، نیز هشت بازیگر کودک «انزوا» را تشکیل داده اند.

سایر بازیگران این فیلم عبارتند از زهرا حقانی، فرشاد بیات، جمشید بهادری، سعید مظفریان، ماشاالله ملکی، سمانه اسماعیلی، کوروش ملکی، علیرضا مهران، محمد بیات، عطاالله مقدسی، امیر پاسبان، مهدی امین لاری، حسن حیدرزاده، مهدی احمدی، افشین بیاناتی، سهراب دادگستر و ...

فهرست عوامل فیلم سینمایی «انزوا» عبارتند از تهیه کننده و مدیر تولید: پیمان جعفری، مجری طرح: علی بیات، دستیار تولید: سهراب دادگستر، مدیر تدارکات: عطاالله مقدسی، دستیار تدارکات: ماشالله ملکی، نویسندگان: احمد رفیع زاده، مرتضی علی عباس میرزایی، کارگردان: مرتضی علی عباس میرزایی، مشاور کارگردان: محمدعلی باشه آهنگر، محمدحسین فرج، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: ولی اویسی، گروه کارگردانی: شایان غلامی، ‌علی نصیر، منشی صحنه: گل کوشان، فیلمبردار: مهدی ایل بیگی، طراح نور و دستیار اول فیلمبردار: مصطفی بافرونی، دستیاران: فرشاد شاه حسینی، سیدمحمد حسینی، حسینعلی داودی، علیرضا انتظاری، رضا حلوایی، تدوین: مرتضی علی عباس میرزایی، لعیا عباس میرزایی، طراحی و ترکیب صدا: سیدعلیرضا علویان، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، مجریان گریم: هاشم فغانی، لیلا شنگله، طراح صحنه و لباس: پیام حسین سوری، مدیر صحنه: علی بحری، ‌ دستیار لباس: پگاه حافظ، دستیار صحنه: محمد چاردولی، صدابردار: نظام الدین کیایی، دستیار صدا: محسن رفیعی، مدیر تبلیغات و فیلم پشت صحنه: علی فرآورده، فیلمبردار پشت صحنه: عارف اسماعیلی، عکاس: رسول صفی زاده و مشاور رسانه ای: احسان عباسی.