مراحل نهایی تصحیح رنگ «انزوا»/ موسیقی فیلم در آلمان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «انزوا» اولین ساخته بلند سینمایی مرتضی علی عباس میرزایی که تهیه کنندگی آن را پیمان جعفری بر عهده دارد آخرین مراحل اصلاح رنگ خود را برای نمایش در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر پشت سر می گذارد.

ساخت موسیقی فیلم سینمایی «انزوا» در دورتموند آلمان توسط پیام آزادی به پایان رسیده و هم اکنون آخرین مراحل اصلاح رنگ آن توسط هوتن حق شناس در لابراتوار پیشگامان سینمای آریا در حال انجام است.

اولین نمایش «انزوا» در بخش مسابقه ملی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

امیرعلی دانایی، نادر فلاح، علی استادی، سیامک صفری، بهنوش بختیاری، اندیشه فولادوند، شقایق فراهانی، جمشید هاشم پور، همایون ارشادی، مهران رجبی، لیندا کیانی، امید روحانی، وحید نفر و لعیا عباس میرزایی در فیلم سینمایی «انزوا» به ایفای نقش پرداخته اند.

سایر بازیگران این فیلم عبارتند از زهرا حقانی، فرشاد بیات، جمشید بهادری، سعید مظفریان، ماشاالله ملکی، سمانه اسماعیلی، کوروش ملکی، علیرضا مهران، محمد بیات، عطاالله مقدسی، امیر پاسبان، مهدی امین لاری، حسن حیدرزاده، مهدی احمدی، افشین بیاناتی، سهراب دادگستر و ...

همچنین کیمیا ملایی، علی علیخانی، ملیکا پارسا، متین پارسا باران عبیری، آرسس سالمی، مهرداد روزبهانی و ارمیاحسین پور نیز هشت بازیگر کودک «انزوا» را تشکیل داده اند.

در خلاصه داستان «انزوا» به قلم احمد رفیع زاده و مرتضی علی عباس میرزایی آمده است: زهره در راه منزل احساس می کند کسی او را تعقیب می کند. او فرار می کند و همین عامل باعث می شود تا او در یک سانحه تصادف فوت کند. پروز همسر زهره بعد از ۶ سال، برای اولین بار، با ضمانت رییس زندان به مدت ۷۲ ساعت به مرخصی می رود تا زهره را دفن کرده و در مراسمش شرکت کند، اما او دغدغه اش چیز دیگری است ...

عوامل فیلم سینمایی «انزوا» عبارتند از تهیه کننده و مدیر تولید: پیمان جعفری، مجری طرح: علی بیات، دستیار تولید: سهراب دادگستر، مدیر تدارکات: عطاالله مقدسی، دستیار تدارکات: ماشالله ملکی، امور مالی: ابراهیم تفرشی، نویسندگان: احمد رفیع زاده، مرتضی علی عباس میرزایی، کارگردان: مرتضی علی عباس میرزایی، مشاور کارگردان: محمدعلی باشه آهنگر، محمدحسین فرج، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: ولی اویسی، گروه کارگردانی: شایان غلامی، ‌علی نصیر، منشی صحنه: گل کوشان، فیلمبردار: مهدی ایل بیگی، طراح نور و دستیار اول فیلمبردار: مصطفی بافرونی، دستیاران: فرشاد شاه حسینی، سیدمحمد حسینی، حسینعلی داودی، علیرضا انتظاری، رضا حلوایی، تدوین: لعیا عباس میرزایی، طراحی و ترکیب صدا: سیدعلیرضا علویان، جلوه های ویژه بصری: رویا قدیمی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، مجریان گریم: هاشم فغانی، لیلا شنگله، طراح صحنه و لباس: پیام حسین سوری، مدیر صحنه: علی بحری، ‌دستیار لباس: پگاه حافظ، دستیار صحنه: محمد چاردولی، صدابردار: نظام الدین کیایی، دستیار صدا: محسن رفیعی، اصلاح رنگ دیجیتال: هوتن حق شناس در شرکت پیشگامان سینمای آریا، مدیر تبلیغات و فیلم پشت صحنه: علی فرآورده، فیلمبردار پشت صحنه: عارف اسماعیلی، عکاس: رسول صفی زاده و مشاور رسانه ای: احسان عباسی.