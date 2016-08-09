بازیگران جدید «انزوا» معرفی شدند/ ۵ هنرمند زن در یک فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «انزوا» اولین ساخته مرتضی علی عباس میرزایی که به تازگی پیش تولید آن با دریافت پروانه ساخت آغاز شده است، به روزهای فیلمبرداری نزدیک می شود.

این فیلم سینمایی دارای ۵ بازیگر اصلی زن است که بهنوش بختیاری، اندیشه فولادوند، لیندا کیانی، شقایق فراهانی و لعیا عباس میرزایی به عنوان پنج کاراکتر اصلی زن در این فیلم حضور دارند.

امیرعلی دانایی به عنوان ایفاگر شخصیت اصلی مرد این فیلم سینمایی طی چند روز گذشته با سازندگان این فیلم قرارداد بست.

تهیه کنندگی اولین فیلم بلند سینمایی مرتضی علی عباس میرزایی را پیمان جعفری بر عهده دارد و این فیلم برای نمایش در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده خواهد شد.

لوکیشن های فیلم «انزوا» انتخاب شده و فیلمبرداری این فیلم سینمایی پربازیگر به زودی آغاز می شود.

از جمله عوامل قطعی فیلم سینمایی «انزوا» عبارتند از تهیه کننده و مدیر تولید: پیمان جعفری، مجری طرح: علی بیات، دستیار تولید: سهراب دادگستر، مدیر تدارکات: عطاالله مقدسی، دستیار تدارکات: ماشالله ملکی، نویسندگان: احمد رفیع زاده، مرتضی علی عباس میرزایی، کارگردان: مرتضی علی عباس میرزایی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: ولی اویسی، دستیار کارگردان: شایان غلامی، منشی صحنه: گل کوشان، فیلمبردار: مهدی ایل بیگی، طراح صحنه و لباس: پیام حسین سوری، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: نظام الدین کیایی، عکاس: رسول صفی زاده، مشاور رسانه ای: احسان عباسی.