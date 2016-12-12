«انزوا» برای ساخت موسیقی به آلمان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «انزوا» اولین فیلم سینمایی مرتضی علی عباس میرزایی محسوب می شود که تهیه کنندگی آن را پیمان جعفری بر عهده دارد.

صداگذاری فیلم این روزها توسط سیدعلیرضا علویان در استودیو ثنا در حال انجام است و به تازگی پیام آزادی ساخت موسیقی «انزوا» را در شهر دورتموند آلمان آغاز کرده است.

تهیه کننده «انزوا» چندی پیش فرم حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر را به همراه نسخه بازبینی فیلم تحویل دبیرخانه این جشنواره کرده است تا اولین نمایش «انزوا» در جشنواره فجر باشد.

امیرعلی دانایی ایفاگر نقش اصلی این فیلم است و علاوه بر او بازیگرانی از جمله بهنوش بختیاری، اندیشه فولادوند، لیندا کیانی، شقایق فراهانی، لعیا عباس میرزایی و همچنین همایون ارشادی، سیامک صفری، علی استادی، مهران رجبی، امید روحانی، وحید نفر و نادر فلاح نیز دیگر بازیگران مرد این فیلم سینمایی پربازیگر هستند.

کیمیا ملایی، علی علیخانی، ملیکا پارسا، باران عبیری، متین پارسا، آرسس سالمی، مهرداد روزبهانی، ارمیاحسین پور، نیز هشت بازیگر کودک «انزوا» را تشکیل داده اند.

سایر بازیگران این فیلم عبارتند از زهرا حقانی، فرشاد بیات، جمشید بهادری، سعیدمظفریان، ماشالله ملکی، سمانه اسماعیلی، کورش ملکی، علیرضا مهران، محمد بیات، عطاالله مقدسی، امیر پاسبان، مهدی امین لاری، حسن حیدرزاده، مهدی احمدی، افشین بیاناتی، سهراب دادگستر و ... .

فهرست عوامل فیلم سینمایی «انزوا» عبارتند از تهیه کننده و مدیر تولید: پیمان جعفری، مجری طرح: علی بیات، دستیار تولید: سهراب دادگستر، مدیر تدارکات: عطاالله مقدسی، دستیار تدارکات: ماشالله ملکی، نویسندگان: احمد رفیع زاده، مرتضی علی عباس میرزایی، کارگردان: مرتضی علی عباس میرزایی، مشاور کارگردان: محمدعلی باشه آهنگر، محمدحسین فرج، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: ولی اویسی، گروه کارگردانی: شایان غلامی،‌ علی نصیر، منشی صحنه: گل کوشان، فیلمبردار: مهدی ایل بیگی، طراح نور و دستیار اول فیلمبردار: مصطفی بافرونی، دستیاران: فرشاد شاه حسینی، سیدمحمد حسینی، حسینعلی داوودی، علیرضا انتظاری، رضا حلوایی، تدوین: مرتضی علی عباس میرزایی، لعیا عباس میرزایی، طراحی و ترکیب صدا: سیدعلیرضا علویان، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، مجریان گریم: هاشم فغانی، لیلا شنگله، طراح صحنه و لباس: پیام حسین سوری، مدیر صحنه: علی بحری،‌ دستیار لباس: پگاه حافظ، دستیار صحنه: محمد چاردولی، صدابردار: نظام الدین کیایی، دستیار صدا: محسن رفیعی، مدیر تبلیغات و فیلم پشت صحنه: علی فرآورده، فیلمبردار پشت صحنه: عارف اسماعیلی، عکاس: رسول صفی زاده و مشاور رسانه ای: احسان عباسی.