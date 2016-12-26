آخرین مراحل فنی «انزوا» رو به پایان است/ ساخت موسیقی در آلمان

پیمان جعفری تهیه‌کننده فیلم سینمایی «انزوا» به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: ساخت موسیقی این اثر سینمایی به تازگی در کشور آلمان به پایان رسیده است. همچنین علیرضا علویان نیز صداگذاری فیلم را به پایان رساند.

وی تاکید کرد: «انزوا» با پشت سرگذاشتن آخرین مراحل فنی به زودی تحویل دفتر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر می شود.

این تهیه کننده با تاکید براینکه بخش کمی از مراحل فنی فیلم باقی مانده است، بیان کرد: فیلم ما به زودی برای تصحیح رنگ به لابراتوآر «پیشگامان آریا» ارسال می شود.

جعفری در پایان گفت: «انزوا» در نسخه ۹۰ دقیقه ای تحویل دبیرخانه جشنواره فیلم فجر می شود.

امیرعلی دانایی ایفاگر نقش اصلی این فیلم سینمایی است و علاوه بر او پنج بازیگر زن از جمله بهنوش بختیاری، اندیشه فولادوند، لیندا کیانی، شقایق فراهانی و لعیا عباس میرزایی در این فیلم به ایفای نقش می پردازند. همچنین همایون ارشادی، سیامک صفری، علی استادی، مهران رجبی، امید روحانی، وحید نفر و نادر فلاح نیز دیگر بازیگران مرد این فیلم سینمایی را تشکیل می دهند. کیمیا ملایی، علی علیخانی، ملیکا پارسا، باران عبیری، متین پارسا، آرسس سالمی، مهرداد روزبهانی، ارمیاحسین پور، نیز هشت بازیگر کودک «انزوا» را تشکیل داده اند.