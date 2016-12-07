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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۳

در حضور سفیر انگلیس در تهران؛

تفاهمنامه توسعه سه میدان نفتی و گازی ایران با شل انگلیس امضا شد

تفاهمنامه توسعه سه میدان نفتی و گازی ایران با شل انگلیس امضا شد

شرکت ملی نفت ایران و شل انگلیس امروز تفاهمنامه‌ای به منظور توسعه سه میدان نفتی و گازی امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه توسعه سه میدان نفتی و گازی یادآوران، آزادگان جنوبی و کیش بعدازظهر امروز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت شل انگلیس امضا شد.

در مراسم امضای این تفاهمنامه علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، هاینس نای کمپ رئیس دفتر شرکت شل در ایران، نیکلاس هاپتون سفیر انگلیس در تهران و خانم ایوت دائود معاون سفیر هلند در تهران  حضور داشتند.

با وجود امضای این تفاهمنامه با شرکت شل انگلیس، اما مسئولان شرکت ملی نفت ایران تأکید کردند که تاکنون توسعه سه میدان نفتی و گازی یادآوران، آزادگان و کیش و چندین تفاهمنامه با شرکت‌های بزرگ از جمله توتال فرانسه، شرکت‌های ژاپنی و چینی امضا شده است.

بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود با تکمیل دوره مطالعات و دریافت پیشنهادهای فنی شرکت‌های معتبر بین‌الملی، مناقصه بین‌المللی توسعه این سه میدان نفتی و گازی توسط شرکت ملی نفت ایران تا چند ماه آینده برگزار شود.

کد مطلب 3844037

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