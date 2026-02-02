به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تبریک فرارسیدن ایام‌الله دهه فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، افزود: از مجموع پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، یک‌هزار و ۲۵۷ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۳۲ هزار میلیارد ریال و ۱۱۱ طرح اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۳۸۰ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال در این ایام افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی همچنین با اشاره به جزئیات پروژه‌های عمرانی استان، خاطرنشان کرد: در این حوزه یک‌هزار و ۲۰۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۹۶ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری خواهد رسید و ۴۸ پروژه عمرانی نیز با اعتباری بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد ریال کلنگ‌زنی می‌شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به طرح‌های اقتصادی قابل بهره‌برداری در دهه فجر نیز اشاره کرد و افزود: در این ایام ۸۷ طرح اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۹۲ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد که زمینه اشتغال مستقیم برای ۲ هزار و ۲۲۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

رحمانی همچنین اضافه کرد: علاوه بر این، ۲۴ طرح اقتصادی دیگر با اعتباری بالغ بر ۲۸۸ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال در دهه فجر امسال کلنگ‌زنی می‌شود که با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها، برای ۳ هزار و ۱۶۶ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش این پروژه‌ها در توسعه متوازن استان، افزود: اجرای این طرح‌ها گامی در مسیر ارتقای زیرساخت‌ها، رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود شاخص‌های اقتصادی و عمرانی آذربایجان‌غربی خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با تأکید بر رویکرد نتیجه‌محور دولت در استان تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها تنها افتتاح عددی طرح‌ها نیست، بلکه اقدامی عملی برای رونق تولید، افزایش اشتغال، تقویت زیرساخت‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی و عمرانی آذربایجان‌غربی و ساخت آینده‌ای مطمئن‌تر برای مردم استان است.